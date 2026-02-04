El Campín entra en plan de recuperación: ¿Cuándo volverán los partidos y eventos?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá realizó este martes 3 de febrero de 2026 una visita técnica al estadio Nemesio Camacho El Campín.

Esta inspección se llevó a cabo con el objetivo de evaluar el estado de la gramilla del campo de juego y definir acciones para su recuperación, luego de que no se encontrara en condiciones óptimas para la práctica del fútbol profesional.

La visita se llevó a cabo en el marco del contrato de Asociación Público-Privada (APP) del estadio y contó con la participación del IDRD, la interventoría y el concesionario Sencia, responsable del mantenimiento de la infraestructura, incluida la cancha.

Durante la jornada se revisó el estado general del césped, el funcionamiento del sistema de drenaje y otros aspectos técnicos necesarios para garantizar el adecuado uso del escenario deportivo.

En septiembre de 2025, un especialista en grama del IDRD hizo un informe técnico donde se evidenció que el césped ya no estaba en las mismas condiciones en las que se entregó al concesionario en octubre de 2024. pic.twitter.com/HCr1FAEDVv — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) February 3, 2026

¿Cuándo volverán los eventos en el estadio El Campín?

Entre los compromisos adquiridos se encuentra la suspensión de eventos culturales hasta el 27 de febrero de 2026 y la reducción del número de conciertos durante los próximos dos meses.

Según informó el IDRD, el concesionario presentó un plan de choque para intervenir de manera prioritaria las zonas más afectadas del campo de juego, con el fin de que los próximos encuentros de fútbol se desarrollen en mejores condiciones.

¿Qué pasará con los próximos partidos de fútbol que se iban a disputar en El Campín?

Daniel García Cañón, quien es el director del IDRD, indicó que el objetivo es garantizar una cancha adecuada para los partidos de Millonarios, Independiente Santa Fe y otros encuentros del fútbol profesional, incluidos torneos internacionales.

El Instituto recordó que desde septiembre de 2025 se habían emitido requerimientos formales al concesionario, luego de un informe técnico que evidenció el deterioro de la gramilla frente a las condiciones en las que fue entregada en octubre de 2024.

A partir de ese diagnóstico, se solicitaron explicaciones y acciones correctivas para la recuperación del césped.

El funcionario también señaló que el fútbol será la prioridad en El Campín y que se realizará un seguimiento estricto a las acciones anunciadas por el concesionario, con el acompañamiento permanente de la interventoría.

El fútbol es la esencia de El Campín y hoy evidenciamos que el estado de la gramilla no es acorde a esta prioridad.



En la visita técnica @SenciaBogota se comprometió a:



1. Plan de choque para intervenir las zonas del campo de juego más afectadas para que el partido de… pic.twitter.com/9UJcDIvNPD — Daniel García Cañón (@danielgarciacg) February 3, 2026

Por su parte, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) informó que, tras una reunión con los clubes que utilizan el estadio como sede, se decidió suspender los próximos tres partidos programados en El Campín, mientras se adelantan las labores de intervención en el campo de juego.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD reiteraron su compromiso con una gestión responsable y transparente del estadio El Campín, con el propósito de garantizar escenarios seguros y en condiciones adecuadas tanto para el deporte como para los eventos que se realizan en la ciudad.

