El 12% de la ciudad está bajo el agua: Hugo Kerguelén, alcalde de Montería

La emergencia climática en Córdoba y sus municipios aledaños que ha dejado miles de familias damnificadas, también se han visto afectados miles de agricultores que tenían sus tierras y por ende sus cultivos de alimentos se han visto seriamente afectados.

En entrevista con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, dio los detalles de la emergencia en su ciudad que ha sido la más afectada por esta emergencia climática.

Actualización de la emergencia climática:

El alcalde comentó que este ha sido un hecho realmente lamentable, imprevisible. Desde el domingo primero de febrero las precipitaciones persistentes que se dieron en la cuenca del Alto Sinú generaron unos caudales que no se manejan en el mes de febrero, que nunca se han manejado y que no hay datos en 100 años que se hayan manejado ese tipo de caudales en la ciudad.

“Eso generó que el río, buscando sus antiguos cauces o antiguas ciénagas, rompiera en varios sitios y que subiera su nivel. Subió de 1.48 metros a 5.8 metros en el momento más crítico”, aseguró el alcalde.

En su paso el rio inundó corregimientos como Las Palomas, Guasimal, Leticia, Martinica y barrios del margen izquierdo de Montería, el alcalde afirmó que ha sido desgarrador ver como las personas pierden sus sueños y sus hogares.

Las cifras de la crisis climática:

“Uno de cada cinco monterianos están damnificados por esta tragedia, por el momento no hay fallecidos ni desaparecidos. Tenemos en albergues aproximadamente 5.211 personas, estamos hablando de una extensión de 36.000 hectáreas que están inundadas, el 12% del territorio de Montería hoy está bajo agua”, dijo el alcalde en 6AM W.

Hugo Kerguelén, afirmó que gracias a la ayuda de muchas de las personas se pudo evitar que el agua llegar a otras zonas y se impidió que se inundaran más casas y más personas fueran afectadas.

Noticia en desarrollo