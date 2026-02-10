6AM W6AM W

Agricultores afectados por emergencia invernal recibirán alivios financieros: Minagricultura

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, habló en 6AM W sobre el balance de la emergencia climática en Córdoba

En medio de la emergencia climática que ha dejado miles de familias damnificadas en casi todo el departamento de Córdoba y sus alrededores, también se han visto afectados miles de agricultores que tenían sus tierras y por ende sus cultivos de alimentos se han visto seriamente afectados.

En entrevista con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, la ministra de agricultura, Martha Carvajalino dio un reporte de las pérdidas en este sector y de algunos alivios en los que se está trabajando.

¿Cuál es el balance de pérdidas de cosechas?

Ante esta pregunta la ministra de agricultura indicó que, “teniendo en cuenta la imprevisibilidad y variabilidad de la emergencia climática, tenemos hasta ahora un trabajo sobre 19.800 hectáreas de cultivos agrícolas y 250.000 animales fundamentalmente bovinos sobre los que estamos proyectando el proceso de recuperación y de restauración, de restablecimiento de los sistemas productivos.

Fundamentalmente en Córdoba, pero tenemos identificadas afectaciones en Sucre, en la cuenca del río San Jorge, además de la cuenca Sinú, y tenemos identificados temas en Antioquia, en Santander, en Guajira, en Chocó”, dijo la ministra.

Agregó que la afectación puede ser en cabezas de ganado que ya hayan fallecido o animales que se encuentren en condiciones que impliquen un proceso de recuperación, “El Instituto Colombiano Agropecuario está expidiendo las guías de emergencia y las autorizaciones por fuerza mayor y estamos buscando la forma de poder movilizar y ayudar a mover a tierras altas a estos animales, ubicando también alimento para que podamos tener la menor afectación a estos animales”.

