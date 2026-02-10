Destruyen cilindro con explosivos listo para ser detonado al paso del Ejército en el Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que el Ejército destruyó un cilindro de gas de 60 libras con explosivos, perteneciente al GAO-r Frente Ismael Ruiz, grupo de la línea de mando de alias ´Iván Mordisco. Esta acción militar se llevó a cabo en coordinación con la Unidad Antiexplosivos y Antiterrorismo de la Policía Nacional, bajo el direccionamiento de la Fiscalía Especializada 164 Contra las Organizaciones Criminales y la Fuerza Aeroespacial.

Según se estableció, la operación fue liderada por soldados del Batallón de Infantería N.º 17 General Domingo Caicedo de la Sexta Brigada del Ejército, en la vía que comunica al municipio de Rioblanco con el corregimiento de Puerto Saldaña al sur del Tolima.

“Tras una verificación articulada entre el grupo EXDE y técnicos de explosivos, el cilindro de gas con medios de iniciación de cable mando y aproximadamente 250 gramos de pentolita fue destruido de forma controlada”, dijo el teniente coronel, Hernán Darío Baquero Ortegón, comandante del Batallón de Infantería N.17 general Domingo Caicedo.

El Ejército confirmó que el artefacto que había sido instalado hace 4 días estaba listo para ser activado al paso de los soldados que realizan registro y control sobre el área.

“Desde la Sexta Brigada se invita a los habitantes a denunciar ante las autoridades competentes e informar a las tropas del Ejército Nacional, a través de la línea 107, estas acciones que no solo afectan a los soldados, sino que sin distinción alguna afectan e infringen DIH, como también a la población civil”, sostuvo el teniente coronel, Hernán Darío Baquero Ortegón.

Dato: esta acción que pretendía generar zozobra en el sur del Tolima es atribuida a alias ´Chapolo´, cabecilla de este grupo armado organizado residual y por quien se ofrece una recompensa de hasta $200 millones.