Ejército vigila línea férrea del Cerrejón tras nuevo atentado

El atentado se registró en el kilómetro 61 de la línea férrea en la noche del pasado martes, 13 de enero, lo que provocó el descarrilamiento de varios vagones de un tren que se dirigía hacia la mina. También se presentaron daños materiales.

“Esta situación se suma a un contexto complejo marcado por bloqueos recurrentes y mayores presiones operativas, que comprometen la estabilidad del territorio”, indicó el Cerrejón, a través de un comunicado.

Ante este acto, militares del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea No 1 de la Décima Brigada dispuso de tropas para asegurar la línea férrea en el municipio de Uribia, en La Guajira, para evitar acciones que afecten los activos estratégicos de la región.

Llamado para reforzar la seguridad

En el comunicado, el Cerrejón solicitó a las autoridades para que refuercen de manera urgente las medidas de seguridad para prevenir la repetición de estos actos.

“Rechazamos de manera categórica estos hechos, que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas, afectan infraestructura estratégica para el país y generan impactos directos sobre la operación, el empleo y el tejido social y económico de La Guajira”, indicó el Cerrejón.