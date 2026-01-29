Ejército golpea economías ilícitas en la frontera colombo-peruana: Destruyeron 4 laboratorios
En la operación se afectaron 58 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca.
Colombia
Tropas del Ejército Nacional adelantaron una operación conjunta que permitió la destrucción de cuatro laboratorios, el procesamiento de droga y se incineraron 2.691 kilogramos de pasta base de coca y sulfato de cocaína.
Además, se destruyeron cuatro embarcaciones empleadas para el transporte fluvial de sustancias ilícitas y se incineraron cuatro campamentos utilizados como centros de acopio de insumos químicos, áreas de alojamiento y bodegas.
Las acciones se concentraron en las comunidades de San Juan de Loreto Yacu y San Pedro de Tipisca, en el municipio de Puerto Nariño, Amazonas, zonas estratégicas utilizadas para el tráfico de estupefacientes hacia Brasil y Perú.
Mediante un planeamiento en tiempo restringido, las tropas realizaron un movimiento fluvial desde el municipio de Leticia, navegando por el río Amazonas y el caño Loreto Yacu, logrando afectar de manera directa las capacidades logísticas y financieras de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en esta región de frontera.
Durante el procedimiento también se destruyeron cerca de tres toneladas de insumos químicos y se afectaron 58 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca.
De igual manera, se decomisaron armas de fuego, equipos de comunicación, sistemas de conectividad satelital, documentación y otros elementos empleados para el desarrollo de actividades ilegales.
La operación contó con el apoyo de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, así como de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, y se desarrolló con base en inteligencia suministrada por la Armada Nacional.
Finalmente, las autoridades informaron que el material incautado y destruido fue debidamente certificado por las autoridades peruanas, garantizando la transparencia y legalidad de la operación.