Ejército golpea economías ilícitas en la frontera colombo-peruana: Destruyeron 4 laboratorios

Colombia

Tropas del Ejército Nacional adelantaron una operación conjunta que permitió la destrucción de cuatro laboratorios, el procesamiento de droga y se incineraron 2.691 kilogramos de pasta base de coca y sulfato de cocaína.

Además, se destruyeron cuatro embarcaciones empleadas para el transporte fluvial de sustancias ilícitas y se incineraron cuatro campamentos utilizados como centros de acopio de insumos químicos, áreas de alojamiento y bodegas.

Las acciones se concentraron en las comunidades de San Juan de Loreto Yacu y San Pedro de Tipisca, en el municipio de Puerto Nariño, Amazonas, zonas estratégicas utilizadas para el tráfico de estupefacientes hacia Brasil y Perú.

Mediante un planeamiento en tiempo restringido, las tropas realizaron un movimiento fluvial desde el municipio de Leticia, navegando por el río Amazonas y el caño Loreto Yacu, logrando afectar de manera directa las capacidades logísticas y financieras de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en esta región de frontera.

Durante el procedimiento también se destruyeron cerca de tres toneladas de insumos químicos y se afectaron 58 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca.

De igual manera, se decomisaron armas de fuego, equipos de comunicación, sistemas de conectividad satelital, documentación y otros elementos empleados para el desarrollo de actividades ilegales.

La operación contó con el apoyo de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, así como de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, y se desarrolló con base en inteligencia suministrada por la Armada Nacional.

Finalmente, las autoridades informaron que el material incautado y destruido fue debidamente certificado por las autoridades peruanas, garantizando la transparencia y legalidad de la operación.