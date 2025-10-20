Francia refuerza seguridad en museos tras robo de joyas al Louvre

Investigación del robo al Museo del Louvre, en Francia. (Foto: Kiran Ridley/Getty Images) / Kiran Ridley

Francia reforzará la seguridad alrededor de los museos a raíz del espectacular robo de joyas reales en el Louvre, anunciaron las autoridades.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, enviará una instrucción a todos los prefectos para reforzar los dispositivos de seguridad en las instituciones culturales, indicó su entorno.

La decisión se tomó durante una reunión entre Núñez, la ministra de Cultura, Rachida Dati, y responsables policiales para abordar qué falló en este robo, que tuvo lugar el domingo y dio la vuelta al mundo.

Louvre cerrado

El Louvre permanece cerrado este lunes, al día siguiente del espectacular robo perpetrado por un comando de cuatro personas que se llevó ocho “joyas de la corona de Francia”, anunció el museo a AFP.

“El museo no abre hoy”, indicó un responsable del museo, que estuvo cerrado a los visitantes el domingo tras el atraco cometido por la mañana.

El robo ocurrió cerca de las 09H30 locales cuando el museo, uno de los más grandes del mundo, ya estaba abierto.

Los ladrones fueron “capaces de colocar un montacargas” en la vía pública, “de hacer subir a gente en unos minutos para extraer joyas de valor inestimable y de dar una imagen deplorable de Francia”, dijo este lunes Gérald Darmanin, ministro de Justicia, a la radio France Inter.

El comando rompió las vitrinas con una pequeña motosierra, en una operación que duró cerca de siete minutos.

Entre los objetos robados, todos del siglo XIX, figuran el collar de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes, según la página web del Louvre.

Los ladrones también se llevaron el collar de esmeraldas de María Luisa, compuesto por 32 esmeraldas y 1.138 diamantes. La diadema de la emperatriz Eugenia, a su vez, está formada por cerca de 2.000 diamantes.

“Hemos fallado”

El ministro de Justicia francés afirmó este lunes que las autoridades fallaron en proteger el museo del Louvre, tras el robo de valiosas joyas a plena luz del día, un hecho que proyecta “una imagen muy negativa” del país.

“Lo que es seguro es que hemos fallado”, declaró el ministro Gérald Darmanin a la radio France Inter.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, afirmó que la operación fue ejecutada por ladrones “experimentados” y mencionó que podrían ser “extranjeros” y que “posiblemente” sean conocidos por acciones similares.

El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió el domingo en X que se recuperarán “las obras y los autores serán llevados ante la justicia”.