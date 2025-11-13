A la cárcel profesor señalado de acoso sexual agravado a 13 estudiantes en el sur de Córdoba

Montería

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Fernando de Jesús Mesino Sánchez, profesor de ciencias naturales, por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual agravado contra 13 estudiantes menores de edad en el municipio de La Apartada (Córdoba).

Mesino Sánchez, de 56 años, fue capturado el pasado 10 de noviembre en Montelíbano (Córdoba) por servidores de la Policía Nacional.

Según la Fiscalía Seccional Córdoba, que le formuló imputación de cargos, el docente habría sometido a sus víctimas a insinuaciones de tipo sexual y las habría amenazado con intervenir en sus resultados escolares si no accedían a sus peticiones. El procesado, no obstante, no aceptó el cargo de acoso sexual agravado.

Detalles de la investigación

La investigación detalla que las conductas inapropiadas, que ocurrieron entre marzo y septiembre pasados, incluían: lenguaje inapropiado de tipo sexual, mensajes impropios y miradas sugestivas, y acoso y asedio verbal, involucrando a las menores en conversaciones sobre su cuerpo y desarrollo físico.

Los hechos habrían tenido lugar en espacios académicos y pasillos del centro educativo, generalmente cuando las estudiantes se encontraban a solas con el profesor.

Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía fueron cruciales para que la autoridad judicial ordenara la reclusión del profesor en espera del juicio, buscando proteger a las víctimas y asegurar el proceso judicial.