Estados Unidos condena a cadena perpetua a hombre que explotaba sexualmente a menores en Colombia

El “turista sexual” identificado como Manuel Poceiro, de 69 años, tenía en su poder numerosas fotos y vídeos en los que mostraba a distintos menores de edad que fueron víctimas de abuso en Colombia. (Foto: Caracol Radio /Getty)

La justicia estadounidense condenó a un hombre, identificado como Manuel Poceiro de 69 años, a cadena perpetua luego de identificar que se dedicaba a depredar menores de edad en Colombia e incluso grababa los abusos cometidos e intentaba ocultar los crímenes por medio de transferencias de dinero.

Poceiro se declaró culpable de delitos como:

Intento de coacción y seducción de un menor para participar en actividad sexual

Intento de producción de pornografía infantil.

Posesión de representaciones visuales que involucran explotación sexual de menores.

Según el Fiscal Federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, la condena de cadena perpetua emitida por la jueza federal Jacqueline Becerra es una sentencia que “refleja la gravedad de este acto y asegura que nunca más tendrá la oportunidad de dañar a un niño. Que esta sentencia envíe un mensaje claro: quienes explotan sexualmente a menores, en cualquier parte del mundo, serán perseguidos, procesados y removidos permanentemente de la sociedad”.

El rastro de Poceiro

Los registros judiciales indican que el 6 de febrero de 2024 Poceiro se reunió “con una persona que creía que lo ayudaría a transportar y lavar dinero relacionado con el tráfico de narcóticos”.

En esa reunión, Poceiro mostró numerosas fotos y vídeos en los que se veían múltiples menores de edad que fueron sus víctimas y con quienes había tenido actos sexuales mientras estaba en Colombia.

El 2 de febrero de 2025, Poceiro aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo proveniente de República Dominicana. Durante una inspección del celular de Poceiro también encontraron decenas de imágenes y vídeos que daban cuenta de abuso sexual.

En la revisión y análisis forense de los dispositivos tecnológicos de este hombre, se determinó que en el material audiovisual se involucraba a al menos cinco menores de edad.

Niños y niñas participan en una marcha, durante el Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de niños y adolescentes. EFE/ Nina Osorio / Nina Osorio Ampliar

Pagos a menores

Entre los registros judiciales también se demuestra que Poceiro “sostuvo conversaciones sexuales explícitas por mensajes de chat con una víctima menor de entre 14 y 16 años a través de una aplicación de mensajería y solicitó material explícito”.

“Los registros de un servicio de envío de dinero reflejan que Poceiro efectuó varios pagos a individuos en Colombia en nombre de las víctimas menores porque ellos no podían recibir los pagos directamente debido a su edad”, destaca la investigación.

Violencia sexual en Medellín

En el cierre de 2025, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) de Medellín reveló que en la ciudad se registraron 3.614 casos de violencia sexual. De estas cifras se destaca que:

68 % corresponde a niñas, niños y adolescentes.

corresponde a niñas, niños y adolescentes. 81 % de las víctimas son mujeres.

de las víctimas son mujeres. 90 % de los agresores son hombres.

de los agresores son hombres. Los principales responsables son familiares (40,7 %) y parejas o exparejas (19 %)

Bajo estos datos se alerta de que, en comparación al 2024, se registró un incremento del 13% de la violencia sexual, lo que estaría asociado a un mayor reconocimiento y denuncia de estos casos.

Más denuncias, menos atención

Entre enero de 2024 y abril de 2025, en Bogotá se reportaron 453 casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA), según la Policía Metropolitana. Sin embargo, el ICBF solo inició 32 procesos de restablecimiento de derechos por este delito, y apenas uno por trata de personas con fines sexuales. Por su parte, IDIPRON atendió a 26 menores víctimas de explotación.

La Fiscalía reportó 983 noticias criminales relacionadas con explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) en el mismo periodo, lo que refleja una brecha preocupante entre las denuncias y la atención efectiva del Estado.