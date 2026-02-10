Actualización del Ranking UCI: Sorpresiva posesión de Egan Bernal tras coronarse campeón nacional

Como ya es costumbre, la Unión Ciclista Internacional (UCI) dio a conocer la actualización de su Ranking al comienzo de la presente semana, teniendo en cuenta las competencias que se llevaron a cabo y los resultados que arrojaron en los días anteriores.

El esloveno Tadej Pogacar se mantiene en lo más alto del escalafón mundial, con 11.680 puntos. Lo sigue en el listado el danés Jonas Vingegaard, con 5.944,14 puntos; mientras que el podio lo completa el mexicano Isaac Del Toro, con 5.664 unidades.

De hecho, las 15 primeras posiciones no presentan modificaciones; posterior a ello, se empiezan a ver los movimientos a raíz de las primeras carreras celebradas en la temporada.

¿Cómo van los ciclistas colombianos?

Egan Bernal, vigente campeón nacional de ruta, se mantiene como el mejor ciclista colombiano del Ranking; sin embargo, pese a haber defendido su título en el país, el ciclista zipaquireño perdió una posición, cayendo al puesto 38 con 1702,5 puntos.

Más que deberse a un mal desempeño del colombiano, el escalón descendido de Egan se debe al buen rendimiento del austríaco Mauro Schmid, quien concluyó segundo en la pasada edición del Tour Down Under, escalando siete posiciones en el listado, hasta el puesto 38.

Por su parte y a pesar de haber cedido 21 posiciones, Santiago Buitrago se encuentra como el segundo mejor colombiano del Ranking de la UCI y el segundo en el Top 100 junto a Bernal. Buitrago es 94 con 851,5 puntos.

Harold Tejada conservó el puesto 106 del escalafón mundial; Einer Rubio cayó al 123 y Sergio Higuita ganó un puesto y ahora es 197. Nairo Quintana perdió dos lugares y se encuentra en la posición 483 con 163 unidades.