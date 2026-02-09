Los Seattle Seahawks ganan el Super Bowl, tras aplastar a los Patriots de Christian González. (Photo by Kathryn Riley/Getty Images) / Kathryn Riley

Los Seattle Seahawks han conquistado el Super Bowl 2026, luego de aplastar por un marcador de 29-13 a los Patriots del colombiano Christian González, quien terminó siendo uno de los jugadores más destacados de su equipo.

Triunfo holgado del equipo de Seattle, que consiguió en el Levi’s Stadium su segundo Super Bowl y el título número 18 de su historia.

Aplastante victoria en el Super Bowl

Fue el Super Bowl soñado por los Seahawks, ya que dominóaron de principio a fin con sus armas favoritas. Su defensa, apodada ‘Dark Side’, emuló las gestas de la ‘Legion of Boom’ campeona en 2014 ante los Denver Broncos y anuló por completo a Drake Maye y los Patriots.

Kenneth Walker arrasó por tierra y el pateador Jason Myers estuvo contundente con cinco de cinco en sus goles de campo.

Myers rompió el récord de ‘field goals’ anotados en un Super Bowl y también el de puntos en una temporada (206) para unos Seahawks que culminaron un año sobresaliente.

El ‘quarterback’ Sam Darnold se coronó campeón de la NFL en su primer año en Seattle y se reivindicó después de salir por la puerta de atrás de los Minnesota Vikings. Acabó con 202 yardas lanzadas un un pase de anotación y tuvo como gran aliado a un espectacular Kenneth Walker.

El ‘running back’ recorrió 135 yardas con 27 carreras y fue de los pocos en encontrar luz en la defensa de los Patriots en la primera mitad para poner el partido cuesta abajo.

Drake Maye, el segundo mariscal de campo más joven en jugar un Super Bowl, pagó la tensión. Fue interceptado dos veces y sumó sus 202 yardas y sus dos pases de anotación solo en el tramo final del partido, con los Patriots ya sin opciones de victoria.