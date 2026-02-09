Santa Marta

Ministro del Interior confirma Consejo Electoral descentralizado en Santa Marta

La sesión descentralizada, programada para el 26 de febrero, se convoca luego de las alertas emitidas en el departamento sobre la situación de orden público en las subregiones Río y Sur.

Armando Benedetti | Foto: Colprensa

Armando Benedetti | Foto: Colprensa / Cristian Bayona

Magdalena

La ciudad será el escenario donde el Gobierno Nacional adoptará acciones concretas para garantizar la seguridad y la transparencia de los comicios al Congreso en el Magdalena, con la realización de un Consejo de Seguimiento Electoral Nacional que contará con la presencia del ministro del Interior.

La sesión descentralizada, programada para el 26 de febrero, se convoca luego de las alertas emitidas sobre la situación de orden público en las subregiones Río y Sur del Magdalena, lo que motivó una solicitud formal para la activación de garantías institucionales de cara al proceso electoral.

“Gobernadora Margarita Guerra cumpliendo el compromiso de la última Comisión Nacional para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales, el 26 de febrero sesionaremos de manera descentralizada desde Santa Marta”, anunció el ministro del Interior, Armando Benedetti.

