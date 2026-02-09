Cata Usme admitió no saber la razón por la que fue borrada en Selección Colombia: “Que me lo digan”. (Photo by Sean M. Haffey/USSF/Getty Images for USSF)

Cata Usme admitió no saber la razón por la que fue borrada en Selección Colombia: “Que me lo digan”

Catalina Usme es sin lugar a dudas el estelar refuerzo de la Liga Femenina para la temporada 2026. Luego de trasegar por el fútbol internacional, la experimentada futbolista regresó al país para portar los colores del América de Cali.

En diálogo con El VBAR Caracol, Usme confesó que todavía no sabe la razón por la que dejó de ser convocada a la Selección Colombia femenina. En su opinión, le aportó mucho al cuadro nacional y por tal motivo “al menos” debieron decirle de frente qué fue lo que ocurrió.

Cata Usme admitió no saber la razón por la que fue borrada en Selección Colombia

“La no convocatoria a la Selección llegó en un momento de mi vida en el que estaba preparada para asumir con madurez lo que podía pasar. En este tema hay muchas cosas que me duelen y otras que las entiendo y puedo comprender completamente“, empezó diciendo la jugadora de 36 años.

En este sentido, Cata Usme aseveró que “me dio mucha tristeza la forma" en la que se produjo su adiós, teniendo en cuenta que duró 22 años en la Selección y “fui una persona que aportó mucho”.

Ahora bien, aclaró que “hay una gran cantidad de jugadoras que están aptas para ser llamadas”, algo que “entiendo completamente”, pero fue clara en que debieron decírselo desde el cuerpo técnico o la misma Federación.

“Me hubiera gustado que me hubieran dicho: ‘Ya no le aportas mucho a la Selección, tu momento ya pasó o queremos buscar otra cosa’. Todos los deportistas encajamos o no en un sistema de juego, no todos podemos hacerlo, pero que me lo digan. Al final, mi dolor fue ese”, explicó.

No hay comunicación con el seleccionador Marsiglia

Finalmente, Catalina Usme reveló que no tiene trato alguno con Ángelo Marsiglia, actual entrenador de la Selección Colombia, desde la pasada Copa América, el último torneo que pudo disputar con la Tricolor.

Claro está que respeta la decisión de no ser tenida en cuenta: “Respeto absolutamente su decisión, si piensa que no le puedo aportar nada a la Selección. No soy una jugadora que está cuestionando por qué me pone o no, eso es respetable. Tengo un hermano entrenador, entonces entiendo su rol y que el villano siempre será él. Trato de no irme para uno de los bandos, porque al final sé que hoy soy jugadora, pero mañana no sé qué pueda ser”

Pero sí advirtió que se siente con fuerzas y nivel para seguir jugando al más alto nivel: “Yo puedo comprender que ya no soy una niña y sí hay otras muchachas que tienen un nivel diferente, aunque siento que competitivamente todavía tengo mucho que dar”.