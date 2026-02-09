Tabla de posiciones Sudamericano femenino sub-20: así quedó tras victoria de Colombia ante Venezuela

¡Primera alegría nacional en el Sudamericano Sub-20! Este domingo 8 de febrero, la Selección Colombia femenia consiguió una sufrida victoria por la mínima diferencia (1-0) ante Venezuela, durante la tercera jornada del campeonato internacional.

El compromiso disputado en el estadio Luis Alfonso Giagni tuvo su única anotación sobre los 80 minutos, cuando Maithe López corrió al vacío por un balón profundo, con el control enganchó a su marcadora y de pierna izquierda capitalizó la acción. Golazo para la alegría cafetera.

Se trata del primer triunfo colombiano en dos partidos disputados durante el presente Sudamericano, resultado que mantiene a las dirigidas por Carlos Paniagua en los primeros puestos del Grupo A con 4 puntos.

Vea acá las mejores acciones del partido Colombia vs Venezuela en el Sudamericano Femenino Sub-20

Tabla de posiciones del Grupo A en el Sudamericano Femenino Sub-20

Pos. Selección Puntos Partidos 1. Paraguay 4 2 2. Colombia 4 2 3. Uruguay 4 3 4. Venezuela 3 2 5. Chile 1 3

*La Selección Femenina Sub-20 solo ha disputado dos partidos, debido a que en la primera jornada del Grupo A le correspondió jornada de descanso.

Colombia se mantiene entonces invicta en este campeonato juvenil, recordando que el pasado 6 de febrero empató a cero con Chile (único punto que actualmente suma el seleccionado austral) y ahora derrotó por la mínima a Venezuela.

En su próxima salida, la Tricolor se enfrentará con Uruguay por el liderato del grupo. Esta confrontación está programada para el martes 10 de febrero a las 4 de la tarde.

