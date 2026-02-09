Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl hace que aumenten las lecciones en español en Duolingo

La plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo reportó un aumento del 35 % en los usuarios que iniciaron lecciones de español luego de la presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl LX.

“Duolingo registró un aumento del 35 % en el número de estudiantes de español anoche”, escribió la compañía en X.

Junto a la publicación, la plataforma incluyó una gráfica que muestra que, durante las horas previas al partido, el uso de la aplicación se mantuvo e incluso descendió durante el inicio del partido y aumentó luego de la presentación del conejo malo.

Durante su presentación, además de cantar en español, el puertorriqueño rindió homenaje a la cultura de su país y a América Latina.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el espectáculo de Bad Bunny fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra durante su presentación.

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”, escribió a través de su cuenta de Truth Social.