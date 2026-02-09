Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue “una bofetada” para EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl LX fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño.

“El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia”, dijo el presidente en la red social Truth Social.

Y agregó: “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”.

Trump se había opuesto anteriormente en público a la designación de Bad Bunny como protagonista del entretiempo de la Super Bowl y lo llegó a calificar como «una horrible elección».

Trump sobre el show de Bad Bunny: “una bofetada para EE.UU.”

Pero hoy añadió que el espectáculo del artista fue «una bofetada» para Estados Unidos.

«No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia», denunció.

Bad Bunny ha sido un gran detractor de la ofensiva migratoria de la Administración Trump, y el año pasado decidió no llevar su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ a EE. UU. para evitar redadas.

Más recientemente, en la entrega de los premios Grammy manifestó: «No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos», antes de añadir «fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)».

El puertorriqueño hizo hoy historia al ser el primer artista protagonista del Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español. EFE

La Casa Blanca publica ‘Make America Great Again’ durante show de Bad Bunny en el Super Bowl.

La cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X publicó un mensaje con el lema ‘Make America Great Again’ (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo) al empezar el concierto de Bad Bunny durante el descanso del Super Bowl LX.

La publicación se limitó a ese mensaje, que ha acompañado al presidente estadounidense, Donald Trump, desde su campaña para las elecciones presidenciales que ganó en 2016.

Trump se ha mostrado públicamente contrario a la designación del artista puertorriqueño como protagonista del entretiempo de la Super Bowl y lo ha calificado como “una horrible elección”.