Bad Bunny canta en español junto a Ricky Martin y Lady Gaga en el medio tiempo del Super Bowl

El puertorriqueño Bad Bunny se presentó este domingo en el show del medio tiempo del Super Bowl LX, haciendo un repaso por varios de sus éxitos acompañado de Ricky Martin y Lady Gaga.

El conejo malo inició su presentación con “Titi me preguntó” en un escenario ambientado en las plantaciones de caña de su natal Puerto Rico.

Continuó con “Yo perreo sola” y “Voy a llevarte pa’ PR”, interpretadas desde el techo de la casita, con varios invitados como Karol G, Jessica Alba, Pedro Pascal, Young Miko y Cardi B, bailando ambas canciones.

Luego cayó del techo al ritmo de “La Gasolina” de Daddy Yankee y “Eoo”, cantando “Mónaco” y diciendo la frase “Nunca dejé de creer en mí”.

Después hizo una transición a un matrimonio que dio paso a Lady Gaga quien interpretó su éxito “Die With a Smile” en versión salsa, para bailar posteriormente junto a ella “Baile inolvidable”.

Junto a un grupo de bailarines cantó “Nuevayol” y Ricky Martin apareció como su segundo invitado interpretando “Lo que le pasó a Hawaii”.

Sobre unos postes de electricidad interpretó “El apagón” y “Café con ron”.

Finalizó con una comparsa mostrando un balón que decía “juntos somos América” al ritmo de “Debí tirar más fotos”, con la pantalla principal del Levi’s Stadium mostrando la frase “lo único más poderoso que el odio es el amor”.