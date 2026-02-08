Fútbol

🔴 EN VIVO |Bayern Múnich vs. Hoffenheim: Siga el minuto a minuto del juego con Luis Díaz titular

El equipo Bávaro buscará reencontrarse con el triunfo en la Bundesliga y ampliar su diferencia en la primera posición.

Bayern unich vs. Hoffenheim / Composición Caracol Radio

Bayern unich vs. Hoffenheim / Composición Caracol Radio

Jonathan Gonzalez

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad