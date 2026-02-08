🔴 EN VIVO |Bayern Múnich vs. Hoffenheim: Siga el minuto a minuto del juego con Luis Díaz titular

Luis Díaz es titular para enfrentar al <b>Hoffenheim</b> en esta jornada dominical de la <b>Bundesliga</b>. <a href="https://caracol.com.co/2026/01/31/en-vivo-hamburgo-vs-bayern-munich-siga-aca-el-partido-con-luis-diaz-como-titular/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/31/en-vivo-hamburgo-vs-bayern-munich-siga-aca-el-partido-con-luis-diaz-como-titular/">Tras el empate frente al <b>Hamburgo</b> en la fecha anterior</a>, el líder del campeonato <b>dejó escapar puntos</b> en su segundo partido consecutivo, luego de la derrota ante el <b>Augsburg.</b> Una situación distinta a ocurrido en las 18 jornadas anteriores, en las que el <b>Bayern </b>había logrado <b>16 victorias y 2 empates.</b>El conjunto <b>bávaro</b> mantiene ventaja sobre el <b>Borussia Dortmund</b>, aunque esta se redujo a tres puntos antes de la presente jornada. Los dirigidos por <b>Vincent Kompany</b> necesitan recuperar su mejor versión para mantener el control en la lucha por el título y evitar que sus perseguidores recorten más distancia en la tabla.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2026/02/08/colombia-vence-a-marruecos-como-visitante-en-los-playoffs-del-grupo-mundial-i-de-la-copa-davis/" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2026/02/08/colombia-vence-a-marruecos-como-visitante-en-los-playoffs-del-grupo-mundial-i-de-la-copa-davis/"><b>Colombia vence a Marruecos como visitante en los PlayOffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis</b></a>Por su parte, el <b>Hoffenheim</b> llega en un gran momento deportivo. <a href="https://caracol.com.co/2026/01/31/tabla-de-posiciones-bundesliga-asi-queda-luego-de-que-luis-diaz-salvara-el-empate-del-bayern-munich/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/31/tabla-de-posiciones-bundesliga-asi-queda-luego-de-que-luis-diaz-salvara-el-empate-del-bayern-munich/">El equipo se ubica tercero en la tabla de posiciones y acumula siete partidos consecutivos sin perder<b> (seis victorias y un empate)</b></a><b>,</b> incluyendo<b> cinco triunfos seguidos en Bundesliga</b>, resultados que lo han consolidado entre los cuatro mejores del torneo.Sin embargo, el historial reciente favorece claramente al <b>Bayern. Christian Ilzer</b> ha perdido sus tres partidos frente al conjunto <b>bávaro </b>como <b>técnico del Hoffenheim</b>, y en los dos encuentros más recientes el <b>Bayern</b> marcó más de cuatro goles en cada uno. Además, el <b>Hoffenheim </b>no gana en el Allianz Arena <b>desde 2019,</b> un antecedente que refleja la dificultad del reto que enfrentará en esta jornada.