Perla del fútbol colombiano llega al Valencia de España: sorpresivo fichaje

El Valencia CF confirmó la incorporación del colombiano Diego Alejandro Gómez, una de las nuevas apuestas del club español para reforzar su cantera.

El futbolista, procedente de Patriotas Boyacá, aterriza en España en condición de préstamo hasta final de temporada, con el objetivo inicial de integrarse al Juvenil A, aunque en el club existe la intención de que tenga una pronta dinámica con el Mestalla, dirigido por Miguel Ángel Angulo.

📝 El @valenciacf ha alcanzado un acuerdo para incorporar al jugador Alejandro Gómez a la #AcademiaVCF



➡️ El delantero colombiano llega cedido del Patriotas Boyacá y se integra en la disciplina del #VCFJuvenil 🅰️ pic.twitter.com/UHCingDcOD — Academia VCF 🦇 (@Academia_VCF) February 6, 2026

Gómez, de 18 años, ya había logrado dar el salto al profesionalismo en Colombia tras debutar esta misma temporada con el primer equipo de Patriotas, lo que terminó abriéndole la puerta a una oportunidad importante en el fútbol europeo.

Un perfil ofensivo y versátil

El juvenil colombiano puede desempeñarse tanto como mediapunta como en posiciones de delantero, algo que le da variantes al cuerpo técnico del Valencia en una temporada donde buscan potenciar jóvenes con proyección a corto y mediano plazo.

Desde su entorno, el fichaje ha sido destacado como un paso clave para el jugador y también como un reflejo del talento que se viene formando en Boyacá, consolidándose como un ejemplo para las nuevas generaciones.

Llega a un Juvenil A que es líder

Diego Alejandro Gómez se suma a un Juvenil A que atraviesa un gran momento: el equipo blanquinegro lidera la clasificación, por delante de rivales como Levante UD, UCAM Murcia y Murcia Promises. Además, los números respaldan su campaña, con 48 goles a favor y solo 12 en contra, convirtiéndolo en uno de los principales candidatos al título bajo la dirección de Óscar Sánchez.

Con este movimiento, el Valencia sigue fortaleciendo su proyecto de cantera, mientras el fútbol colombiano suma otro nombre joven que cruza fronteras rumbo al balompié europeo.