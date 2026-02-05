Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Este es el único colombiano clasificado a la competición

El viernes 6 de febrero, los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 con sede en Milán, Italia, darán inicio oficialmente. Si bien es cierto que desde el 4 de febrero algunas de las disciplinas iniciaron sus respectivas competencias, la inauguración oficial será el día 6.

Los Juegos Olímpicos de Invierno comienzan de manera oficial con el encendido del pebetero; no obstante, disciplinas como el curling, salto de esquí, hockey sobre hielo o patinaje artístico requieren más tiempo para completar sus actividades antes del cierre de los Juegos, el 22 de febrero.

¿Qué deportista colombiano participa en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

La presencia colombiana en estos Juegos Olímpicos está garantizada gracias a Fredrik Fodstad, un joven bogotano de 25 años que ha dedicado su vida al esquí de fondo y hoy representa al país en el certamen más importante en el que se presenta este deporte.

De acuerdo con el Comité Olímpico Colombiano, Fostad nació el 7 de enero de 2001 en Bogotá; sin embargo, a los pocos meses de nacido fue adoptado por una pareja de noruegos y se mudó al país de sus padres adoptivos.

Fue allí donde encontró el amor por el esquí de fondo, puesto que es uno de los deportes más tradicionales en Noruega.

En entrevista con el Comité Olímpico Colombiano, Fostad aseguró que a sus 16 años decidió buscar en sus raíces y competir para el país que lo vio nacer.

“Realmente quería representar al país donde nací, porque antes de ese momento no entendía que era adoptado. No era algo que pensara mucho con mis amigos, porque todos eran de Noruega, pero en los últimos años de mi juventud comencé a pensar en eso y decidí hacer algo”, dijo.

¿En qué disciplina representará a Colombia?

Fredrik Fodstad representará el amarillo, azul y rojo en las pruebas de Esquiatlón o Esquí de fondo de 30 km, 10 km y sprint.

El debut de Fostad será el domingo 8 de febrero a las 6:30 de la mañana (hora de Colombia).

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en vivo en Colombia?

Todas las competencias de los Olímpicos de Milán serán transmitidas por los canales oficiales de Claro Sports.

