Ofrecen hasta $20 millones de recompensa por autores de atentado contra líder comunal en Soledad

La Alcaldía de Soledad anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien suministre información que permita dar con los responsables del atentado contra Manuel Riquet, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Soledad, quien resultó gravemente herido tras un ataque armado.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El hecho se registró la noche de este domingo, cuando sujetos desconocidos atentaron contra la vida del líder comunal, generando preocupación entre la comunidad y las autoridades del municipio.

Más información Presidente Petro expedirá decreto de emergencia económica por ola invernal en Córdoba y Sucre

Ante esta situación, este lunes se llevó a cabo un Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que participaron autoridades locales, Policía y otros organismos, con el objetivo de definir estrategias que permitan esclarecer lo ocurrido y capturar a los responsables.

Desde la administración municipal se reiteró el llamado a la ciudadanía para que entregue información de manera confidencial, recordando que la recompensa puede alcanzar hasta los $20 millones de pesos.

Denuncias relacionadas con actividades y campañas políticas

Por su parte, el coronel Eddie Sánchez Sandoval, comandante de la Policía del Atlántico, aseguró que las autoridades están redoblando esfuerzos investigativos y operativos, especialmente en medio de esta temporada en la que se ha evidenciado un incremento en las denuncias por amenazas relacionadas con actividades y campañas políticas.

Más información Muerte de vigilante expone crisis de seguridad social en la Uniautónoma

“Estamos muy atentos a todos los candidatos, precandidatos, a todas las personas que van a participar directamente en los comicios, igualmente con la Registraduría Nacional, en la verificación de puestos de votación, en todos estos lugares que están destinados para esto", dijo el oficial.

Las autoridades continúan con las investigaciones y mantienen operativos en distintos sectores del municipio para garantizar la seguridad y dar con el paradero de los responsables de este hecho.