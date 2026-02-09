Asesinan a concejal de Calamar, Bolívar, en el municipio de Soledad

Óscar Antonio Montilla Iriarte, concejal del Partido Liberal en el municipio de Calamar, Bolívar, fue asesinado la mañana de este lunes en el municipio de Soledad, Atlántico, en hechos que se desarrollaron en el barrio Las Gaviotas.

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades, Montilla Iriarte se encontraba al interior de un establecimiento comercial de su propiedad cuando fue atacado por sujetos armados que se movilizaban en un taxi.

Según la información oficial, los agresores llegaron al lugar y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones con un arma de fuego. Las heridas ocasionadas por el ataque le causaron la muerte de manera inmediata en el sitio de los hechos.

Capturaron a los presuntos responsables

Tras el atentado, patrullas de vigilancia que se encontraban en el sector iniciaron un operativo de búsqueda y lograron interceptar el vehículo en el que huían los presuntos responsables. En el procedimiento fueron capturadas tres personas y se incautó un arma de fuego que, al parecer, habría sido utilizada en el crimen.

Los capturados fueron identificados como, Diego Armando Olivares Amaya, Ronaldo Enrique González Cabello y Oscar Andrés Movilla Zanabria.

Las autoridades investigan si el hecho estaría relacionado con su actividad política u otras circunstancias.