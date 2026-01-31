Supuesto grupo ilegal amenaza a candidatos en Soledad, Atlántico

Continúan los hechos de violencia en la antesala de las elecciones a Congreso de la República en el área metropolitana de Barranquilla: en las últimas horas se conoció un video difundido en redes sociales, en el que un supuesto grupo ilegal advierte represalias contra ciudadanos y dirigentes políticos que participen activamente en campañas electorales.

En el mensaje intimidante, el grupo que se autodenomina Bloque Resistencia Caribe, presunta disidencia de la estructura criminal conocida como Los Costeños, declara como “objetivo militar” a quienes apoyen campañas políticas o participen en actividades proselitistas.

Según el contenido del video, los integrantes de esta organización ilegal también lanzan amenazas directas contra aspirantes a la Cámara de Representantes y al Senado que realicen visitas políticas en el municipio, lo que ha generado un ambiente de zozobra entre la población.

El impacto de estas intimidaciones ya se siente en las calles. Habitantes de varios sectores de Soledad han optado por retirar afiches, pasacalles y demás publicidades de las fachadas de sus viviendas, mientras otros han decidido no asistir a reuniones políticas por temor a posibles represalias.

Uno de los residentes de estos barrios, en diálogo con este medio, expresó el miedo que se vive en la comunidad. “No sabemos quiénes están detrás de las amenazas contra quienes adelantan actividades democráticas en el municipio”, señaló.

Alerta temprana de las autoridades

El temor también ha golpeado al sector comercial. Litografías del Centro de Barranquilla han reportado pérdidas de hasta un 80 % en sus ventas, especialmente en la impresión de material publicitario electoral, debido a que muchos candidatos y simpatizantes han frenado la contratación de estos servicios.

Ante este panorama, fue emitida una alerta temprana por la Gobernación del Atlántico, en la que se advierte que continúan las amenazas contra la ciudadanía y líderes políticos, especialmente en municipios como Soledad.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer la veracidad y el origen de las amenazas, el clima de incertidumbre sigue creciendo en plena época electoral, afectando no solo la dinámica política, sino también la tranquilidad y la economía local.