Alerta por atentado contra líder comunal en Soledad, Atlántico

Un atentado criminal se registró contra el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Soledad, Manuel Riquet, quien fue atacado a tiros por un hombre que se movilizaba a pie.

Riquet, quien actualmente se encuentra en una silla de ruedas, recibió cuatro impactos de bala, por parte de un sujeto que llegó a pie a atacarlo.

El líder fue llevado auxiliado y llevado a una clínica, donde es atendido.

Consejo extraordinario de seguridad

Tras lo ocurrido, la Alcaldía de Soledad emitió un comunicado en el que rechazó de manera contundente el ataque contra el dirigente comunal y calificó el hecho como un “vil y cobarde atentado”.

La administración convocará un Consejo Extraordinario de Seguridad con la participación de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y la Procuraduría General de la Nación.

Riesgos políticos en el Atlántico

El atentado ocurre en medio de un contexto de alertas por riesgo electoral en el departamento del Atlántico. Según el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), Barranquilla aparece clasificada con riesgo extremo de violencia, mientras que municipios como Soledad y Repelón presentan riesgo medio.

En varios municipios se ha reportado la circulación de panfletos intimidatorios dirigidos a personas vinculadas a actividades de propaganda política, lo que ya investiga la Fiscalía.