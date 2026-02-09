“No existe revocatoria de lista del Pacto Histórico a la Cámara en el Atlántico”: Jaime Santamaría

El candidato a la Cámara de Representantes del Atlántico, Jaime Santamaría, aseguró que “no existe ninguna decisión de revocatoria sobre su lista a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico por el departamento, luego de las recientes actuaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el movimiento político, el CNE solo ha emitido un auto de trámite dentro de una actuación administrativa preliminar, sin que ello represente un fallo, sanción o determinación definitiva.

“No se trata de un fallo, ni de una sanción, ni de una determinación definitiva que afecte la validez de la lista inscrita. No obstante, preocupa profundamente que, a pesar de su carácter estrictamente procedimental, dicha actuación se haya hecho pública en un momento políticamente sensible, a pocas semanas de las elecciones, generando un impacto reputacional inmediato y sembrando dudas injustificadas sobre la legitimidad de una lista que fue debidamente inscrita, aceptada y publicada conforme a la normativa electoral vigente”, señaló Santamaría.

“No afecta la validez”

De acuerdo con el comunicado del aspirante, el CNE avocó conocimiento de una solicitud presentada por una ciudadana y decretó la práctica de pruebas.

“Estos hechos demuestran, sin lugar a dudas, que el Pacto Histórico no ha desconocido la institucionalidad, ni ha eludido el control electoral. Por el contrario, ha asumido una conducta activa, respetuosa del orden jurídico y orientada a brindar todas las explicaciones necesarias. Cualquier narrativa que sugiera lo contrario carece de sustento fáctico y desconoce actuaciones plenamente verificables”, insistió.

Finalmente, el movimiento hizo un llamado al CNE para que “actúe con imparcialidad y respeto por el debido proceso”.

Cabe recordar que se había conocido que la supuesta decisión del CNE iba a afectar a los aspirantes Andrea Vargas, Yeiner Angulo, Cindy Vides, Nataly Álvarez, Eloy Soto, Tomás Ramos y Jaime Santamaría.