Museo de Bellas Artes casa de la cultura Custodio García Rovira abre primera exposición de 2026
Esta exposición propone una mirada hacia lo primigenio.
Bucaramanga
El Museo de Bellas Artes Casa de la Cultura Custodio García Rovira, bajo la dirección y curaduría de Juan Carlos Linares y Marcell Bohórquez Guadrón abrió la primera exposición del año: “Primigenio”.
Se trata del trabajo de 28 artistas de la región con obras que van desde el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado y la fotografía.
Son 40 piezas realizadas por maestros y emergentes. “Sumérgete en un mundo visual lleno de colores y formas. Nuestros artistas locales han preparado una muestra que refleja la diversidad y riqueza de nuestra comunidad”, expresan voceros de la Casa Cultural.
Esta exposición estará abierta al público hasta el viernes 27 de febrero, en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 de medio día y de 2 a 5 de la tarde.
Algunos de los artistas que exponen sus obras son Andrea Cáceres, Andrelly Moreno, Cesar Giovanny Bohórquez Gómez, Darlyn Duarte, Emanuel Rojas Londoño y Esair Lopez Reatiga,
