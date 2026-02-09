Miles de viajeros afectados por retrasos y cancelaciones por huelga ferroviaria en España

Miles de viajeros comenzaron este lunes 9 de febrero su jornada en España afectados por retrasos y cancelaciones, debido a la huelga ferroviaria de tres días, convocada para exigir mejoras en la seguridad de los ferrocarriles tras los accidentes del pasado mes de enero que causaron 46 muertos en Andalucía y uno en Barcelona.

El Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia; del 75 % en horario punta y del 50 % en el resto del día en Cercanías; del 65 % en media distancia y del 21 % en mercancías.

Desde los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y Semaf dijeron a EFE que se están cumpliendo los servicios mínimos, pero fuentes de Renfe confirmaron que “no se están cumpliendo todos los servicios mínimos” programados en Cataluña y recomiendan a los viajeros que busquen otros medios de transporte.

¿Afectación en el sistema de trenes de España?

La movilización ha obligado a cancelar la circulación de cientos de trenes de alta velocidad y larga y media distancia entre este lunes y el próximo miércoles 11 de febrero, así como reducir la frecuencia de los servicios de cercanías.

La compañía ferroviaria española Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los trenes para quienes decidan no viajar. Además, ha colgado en la red un enlace para que los pasajeros de sus trenes consulten si su convoy está afectado por la huelga.

Esta protesta llega en un momento en que los servicios ferroviarios en España están muy afectados por diversas incidencias. Debido al accidente en la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía, que causó 46 muertos, esta línea está suspendida.

A ello se une la crisis que sufren las líneas de cercanías de Barcelona y la media distancia en toda Cataluña, agravado por el fuerte temporal que sufre España desde hace semanas, que ha provocado corrimientos de tierras que afectan a las vías.

¿Qué exigen los sindicatos de maquinistas?

Los sindicatos se han movilizado para exigir un cambio de modelo y recuperar los estándares de seguridad anteriores y llevan días negociando con el Ministerio de Transportes, aunque de momento sin resultado.

No obstante, continúan las negociaciones este lunes, primer día de huelga, entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos para buscar un acercamiento.

