Una fractura de carril causó el accidente ferroviario en España, según hipótesis preliminar

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de España considera que las muescas encontradas en las ruedas del tren Iryo accidentado el domingo 18 de enero y la deformación observada en el carril son compatibles con que el mismo estuviese fracturado.

En un informe preliminar, la entidad encargada de averiguar las causas que provocaron este accidente ferroviario, que causó 45 muertos, apunta que esta hipótesis deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

Adicionalmente a las muescas encontradas en el tren descarrilado, la CIAF ha detectado otras con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres unidades ferroviarias diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al siniestro.

“Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento”, indica.