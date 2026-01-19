Estremecedor relato de sobreviviente a accidente de tren en España: “la gente se pisaba para salir”

España y el mundo están de luto por cuenta del accidente de dos trenes en Adamuz, Córdoba, que al colisionar causaron la muerte de, al menos, 39 personas.

En los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, habló el argentino Lucas Merayo, quien sobrevivió al accidente y contó como fueron los instantes durante el momento exacto del sinestro.

“Yo primero quiero agradecer a Dios, al Universo, o a lo que sea que estoy acá hablando, porque no me lo puedo creer”, dijo Merayo en su primera intervención.

Así fue el momento del accidente narrado por este sobreviviente

Merayo, así, relató cómo fueron los momentos del accidente y cómo, desde su perspectiva, se vivió:

“Estábamos volviendo de Málaga a Madrid con mi pareja y veníamos en el tren de alta velocidad, que es la marca Iryo, una de las más nuevos de acá. Es el tren de color rojo que seguramente lo pueden ver ya en las noticias”, dijo.

Y contó: “Estábamos en el vagón número 5, y en un momento, aunque hay unas vibraciones en el camino que son normales, esas mismas después se hicieron más grandes y fue tanta la vibración que la gente dejó de conversar, se quedó en silencio, y tuvo mucho miedo, y me incluyo”.

“En ese momento sentimos un tipo de choque en la parte de atrás, era el vagón número ocho porque había ocho vagones en total. Lo que pasó fue que ese vagón se había descarrilado, no se sabe todavía porqué, pero se fue para las vías que teníamos al lado , que eran para los trenes que iban en el sentido contrario”.

“Como si fuese la película ‘Destino final’”

El argentino sobreviviente del accidente de ese tren en España narró que “cuando se descarrió el tren” pensó que había sido algo mínimo, pero estaba equivocado.

“ Al instante, por el carril contrario, como si fuese la película ‘Destino Final’, pasa otro tren de marca estatal, que es Alvia, tren de alta velocidad, con toda potencia y se lleva por delante el vagón número 8 ″, reveló.

“Del Alvia, los primeros cuatro vagones, quedaron metal retorcido y se cayeron por un barranco. El vagón número 8 se vuelca, se aplasta y la mayoría de las personas que están ahí fallecen”, comentó.

“No sabíamos lo que pasaba”

Merayo relató que justo al momento del incidente no sabían lo que estaba pasando: “Pensamos que se había roto el tren, pensamos que pasó de largo un tren. No pensamos que el tren que pasó de largo había chocado”.

“Todo el siniestro duró 20 segundos. Recién a los 20 minutos vino un trabajador del tren y nos dijo que habíamos sufrido un descarrilamiento: ‘hay un protocolo para esto, confíen en nosotros que nos preparamos muchos años para esto, por favor colabore, no sean rebeldes’. Él se refería a no romper los cristales y saltar, pero la gente que estaba en los vagones de atrás rompían los vidrios y saltaban porque empezó a salir humo”, dijo.

Dio que en su caso no necesito salir de forma violenta, ya que él iba en el vagón 5 y los que resultaron más afectados fueron el 8, 7 y 6.

“En el 8 rompieron los vidrios, salieron, se pisaron. Una mujer quiso levantarse y le dijeron que no porque estaba pisando una niña. Había una mujer embarazada que quedó inconsciente, incluso ”, mencionó.

Explicó que “la gente de los demás vagones iban saliendo como podían y se bajaban, porque las puertas se abrieron. Nosotros lo que hicimos fue bajarnos. Estaba alto, nos bajamos, y lo que empezamos a hacer con otro chico que estaba ahí era colaborar”.

Una persona junto a él dijo que vio a una persona morir a su lado y que la sangre que tenía no era suya

“Llegaron las primeras ambulancias, se me ocurre que en 15 minutos, fueron pocas, y me acuerdo que la chica que se bajó, que era médica, quizás tenía años de experiencia, pero le vi en la cara el terror de que no daba abasto ella con todo lo que se venía”, dijo.

Y allí, relató lo más impactante: “Era como que se acercaba una persona y decía: ‘Tengo este problema’, y se acercaba otro con el brazo sangrando, o con la cabeza sangrando, otro decía ‘no veo’”.

“Yo vi una persona llena de sangre que dijo que se murió una persona a su lado y que esa sangre no era suya. Mucha gente traumatizada, en shock. A los 15 minutos vinieron las primeras ambulancias. A la hora y media ya vinieron todos: los Bomberos, Guardia Civil, Policía y médicos”, contó.

Dijo que “había que traer grúas para abrir los trenes como una lata de sardina y sacar a la gente, pero no podían pasar”, según dijo, porque el lugar era de difícil acceso.

Finalmente, resaltó la labor de la comunidad del sector que socorrió a los heridos y atendió, junto a las autoridades, a los afectados.

Escuche la entrevista completa a continuación: