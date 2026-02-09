Las autoridades investigan misteriosas circunstancias en las que murieron dos jóvenes en Itagüí

Itagüí, Antioquia

La emergencia fue reportada en la tarde del 8 de febrero en una vivienda ubicada en el sector Santa María La Nueva, tras un llamado a la línea de emergencias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Itagüí por un supuesto incendio en una vivienda del barrio Fátima de Itagüí, donde presuntamente habría personas atrapadas.

De acuerdo con el subcomandante de Bomberos Itagüí, Esteban Botero, la llamada ingresó a las 4:43 de la tarde y, de inmediato, se despachó una ambulancia y un vehículo de respuesta rápida.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron que la comunidad ya había forzado la puerta e ingresado a la vivienda. Botero explicó que los vecinos lograron rescatar a las dos personas antes de la llegada de los organismos de socorro y que en el sitio no se evidenciaron rastros de un incendio, pese a la alerta inicial.

Asimismo, señaló que el cilindro de gas se encontraba cerrado y que no había olores químicos que indicaran una posible fuga.

La comunidad habría manifestado que dentro de la vivienda se encontró una olla con alimentos; sin embargo, esto no habría generado el material suficiente para producir humo visible, afirmó el subcomandante. “Cuando entramos, no vimos mucho humo dentro de la vivienda ni rastros del mismo”, señaló.

Por su parte, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que los familiares de las víctimas, identificadas como María José Gonzáles, de 22 años, y Jeimar Mateo López, de 24; indicaron que ambas personas fueron trasladadas al Hospital San Rafael sin signos vitales y que, al parecer, habrían fallecido por inhalación de humo mientras dormían.

El caso quedó bajo investigación de la Policía, que busca establecer los detalles de los hechos.