Conductor de plataformas fue robado y asesinado en zona rural de San Jerónimo

San Jerónimo, Antioquia

Roger Enrique Díaz Jiménez, de 42 años, conductor de plataformas digitales fue asesinado en la tarde el viernes 6 de febrero con arma blanca y despojado de su vehículo en zona rural del municipio de San Jerónimo, occidente antioqueño.

De acuerdo con el reporte oficial, hacia las 6:30 p. m. las autoridades recibieron el aviso sobre la presencia de un cuerpo sin vida en el sector. Su cuerpo fue hallado sin vida en la vereda Pie de Cuesta, ubicada a unos cinco minutos del casco urbano del municipio.

Según la información preliminar, Díaz Jiménez habría llegado al sitio en su vehículo con un servicio desde Medellín, pedido a través de la aplicación InDriver, donde posteriormente fue atacado. Un mayordomo de una finca cercana relató a las autoridades que el hombre fue emboscado por vehículo pequeño de color gris, del cual descendieron al menos cuatro hombres.

De acuerdo con el testimonio, los sujetos manifestaron pertenecer a un grupo armado ilegal, abandonaron el cuerpo en el lugar y huyeron en el vehículo de la víctima, que fue hurtado tras el crimen.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y dar con el paradero de los responsables.

Rechazo del gremio de conductores

El asesinato generó un fuerte rechazo por parte de la Agremiación Colombiana de Conductores de Plataformas (Acopla), que condenó el crimen, asegurando que no es un hecho aislado, sino un patrón de violencia y vulneración contra los condcutores de plataformas en Antioquia y el resto del país.

La organización exigió a las autoridades esclarecer el crimen y garantizar medidas de protección urgentes.