Dos muertos y un herido deja ataque armado en Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar, Antioquia

Dos personas fueron asesinadas y una más resultó herida en un ataque con arma de fuego ocurrido en la tarde de este sábado 7 de febrero en el municipio de Ciudad Bolívar, en el suroeste de Antioquia.

Según el reporte oficial de las autoridades, el hecho se registró en el barrio El Manzanillo, donde tres hombres se encontraban a la orilla de una quebrada cuando fueron abordados y atacados por sujetos armados.

En el lugar murieron Venancio Enrique Machado y Alex de Jesús Rojas. De acuerdo con la Policía, ninguna de las dos víctimas presentaba antecedentes judiciales. Un tercer hombre, identificado como Óscar Pushaina, resultó herido y fue trasladado al hospital local, donde permanece bajo observación médica.

Las autoridades indicaron que, al parecer, las víctimas se encontraban consumiendo estupefacientes al momento del ataque, información que hace parte de las líneas de investigación.

Avanzan las investigaciones

En la zona donde ocurrieron los hechos tienen presencia estructuras criminales como la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, y el grupo delincuencial organizado conocido como Carne Rancia, lo cual también es analizado por los investigadores para establecer los detalles del crimen.

La Policía adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de este ataque armado.