Hallan cuerpos de dos mujeres en Cartago, aparentemente serían Anyi Giraldo y Camila Salazar

Zona donde fueron encontrados los cuerpos / Foto: Cortesía de Poder Informativo, Noticias de Cartago para Caracol Radio

Intensas labores de búsqueda se llevaron en los últimos cinco días que dieron como resultado el hallazgo de dos cuerpos en el municipio de Cartago, que presuntamente, serían de María Camila Salazar y Anyi Paola Giraldo quiénes fueron reportadas como desaparecidas el pasado 03 de febrero por sus familiares.

Tras cinco días de búsqueda por parte de los organismos de socorro, las autoridades y las familias, desde la tarde del domingo 08 de febrero encontraron indicios de que los cadáveres podrían estar en el jarillón entre la comuna 6 y 7 donde se encuentra una zona verde.

Aunque el trabajo fue coordinado por CTI de Pereira, fueron las familias que acompañaban a la labor, quienes encontraron la primera señal al descubrir un cabello y el hombro de una de ellas.

Posteriormente, se encontraron completamente con los dos cuerpos en dos fosas a aproximadamente 100 metros de donde fue encontrada la motocicleta en la que se movilizaban el día de la desaparición.

De la búsqueda hicieron parte el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Cartago, la Policía, familiares y miembros del CTI de Pereira, además de contar con el acompañamiento de la Personería y de las autoridades locales.

Aunque se logró extraer los cuerpos de las mujeres, los cuales fueron encontrados sin prendas de vestir, será Medicina Legal la que realice la confirmación con la respectiva identificación.

Entre tanto, la población de Cartago y las familias de estas dos mujeres exige que se haga justicia frente de este caso, y otros que se han venido presentando en los últimos años.