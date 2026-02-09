FOTOS: Carnaval de los Niños 2026, un Legado de Alegría que celebró el semillero de la fiesta

Con un derroche de color, alegría y la ternura de los más pequeños, se vivió este domingo el desfile del Carnaval de los Niños 2026, una gran fiesta dedicada a la infancia y al semillero del Carnaval. Bajo el concepto “Un legado de alegría”, la carrera 53 se convirtió en una explosión de color, música, creatividad.

El recorrido fue liderado por los Reyes del Carnaval de los Niños 2026, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, quienes como grandes anfitriones exaltaron a los niños y niñas como portadores de tradición y de la herencia cultural del Carnaval.

A lo largo del desfile participaron 205 grupos folclóricos, integrados por 9.433 niños y niñas, que representaron expresiones como congos, cumbias, comparsas, letanías y disfraces, reafirmando la riqueza y diversidad de la fiesta.

Carnaval de los Niños 2026. Foto: cortesía Carnaval SAS. Ampliar

“El Carnaval de los Niños fue un despliegue de alegría, un evento organizado que contó con toda la seguridad que merecen nuestros niños y nos llena de orgullo que estos pequeños carnavaleros garantizan el futuro de nuestra fiesta”, señaló Juan José Jaramillo, director del Carnaval de Barranquilla.

¿Cómo fue la organización?

El desfile estuvo organizado en bloques temáticos que exaltaron el Legado de tradición y cultura, el Legado de los semilleros del Carnaval, el Legado de la diversidad y el Legado de la fraternidad, en un ambiente marcado por la paz, la convivencia y la alegría, valores que acompañaron cada paso de los pequeños carnavaleros. Participaron, además, 10 grupos nuevos de danzas patrimoniales: Son de Negro, Danza del Caimán, Aves, Micos, Pilanderas y Gusano, resultado de una convocatoria de Carnaval de Barranquilla para contribuir a la preservación del Patrimonio, junto a grupos de municipios del Atlántico, Magdalena y Bolívar.

Las personas disfrutando. Foto: cortesía CARNAVAL SAS. Ampliar

Contó con la participación de 8 carrozas, cerca de 40 disfraces entre individuales y colectivos, así como la presencia de invitados especiales como niñas del Reinado Intercolegial de Cumbia, la reina del Carnaval de Miami, los Reyes Infantiles de los Periodistas, los Reyes Cívicos, los Reyes de la 44, el Rey Momo Adolfo Maury y la Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char.

Como una de las novedades y las grandes apuestas de la organización, el Desfile del Carnaval de los Niños 2026 contó con transmisión vía streaming desde las 10:30 a.m. a través de los canales oficiales de YouTube y Facebook de Carnaval de Barranquilla, y con una cobertura especial del canal regional Telecaribe, que transmitió el evento entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m., llevando esta celebración a miles de hogares dentro y fuera del país.

Para garantizar el desarrollo del desfile, la organización dispuso de un amplio operativo logístico y de seguridad a lo largo del recorrido que inició en la calle 70 y finalizó en el Parque José Martí. El dispositivo contó con 170 operadores logísticos, 55 operadores de seguridad, 100 socorristas, 14 bomberos, dos máquinas del Cuerpo de Bomberos, una unidad de atención prehospitalaria, 10 ambulancias tabuladas y cerca de 3.900 vallas de contención, además de malla y muros de contención, asegurando el control de aforos