Santo Tomás celebró la tradición, baile y música con la Batalla de Flores

El municipio de Santo Tomás vivió una de las tardes más tradicionales del Carnaval de Atlántico con su emblemática Batalla de Flores, en su edición número 49.

Desde las 12:30 del mediodía, los asistentes disfrutaron de un derroche de carrozas, artistas, grupos folclóricos, comparsas de fantasía, y las candidatas del Reinado Intermunicipal, liderado por la reina de Santo Tomás, Shaddia Navarro, quien se llevó la corona este año. Fueron cerca de 3.000 artistas y 130 agrupaciones folclóricas que se reunieron para participar de esta fiesta.

El desfile contó con la participación de la embajadora del Carnaval del Atlántico, Stefanny Martínez Barceló, quien ha sido la encargada de representar las tradiciones y manifestaciones culturales del departamento en esta festividad.

“Me siento orgullosa de formar parte de este hermoso evento. En el Atlántico hay cultura, hay tradición, y con este desfile reafirmamos que nuestra Ruta de la Tradición se vive en los municipios del departamento”, expresó Stefanny.

Los visitantes y propios gozaron de un despliegue cultural lleno de talento, música y alegría, que reflejan la identidad del municipio, consolidando a Santo Tomás como un escenario importante en el Carnaval del Atlántico.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, disfrutó el desfile y reafirmó su apoyo institucional a la promoción de estos eventos culturales.

“Estamos acá no solo haciendo inversión, sino que estamos tratando que haya innovaciones, especialmente en el recorrido y en el sistema de seguridad. El carnaval de Santo Tomás es uno de los más visitados, de los más avanzados, y hoy ha demostrado su creatividad, su ingenio y la alegría de la gente”, mencionó el mandatario departamental.

La reina del municipio de Baranoa, María Clara García, destacó la importancia de estos eventos culturales para las futuras generaciones.

“Me siento feliz participando en este recorrido de Santo Tomás, porque todos estos eventos culturales siguen enriqueciendo la cultura y la tradición atlanticense. La idea es que las futuras generaciones se sientan orgullosos de sus raíces, de donde vienen y de lo que son”, señaló.