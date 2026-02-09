Ejército desmanteló megadepósito de explosivos de la Segunda Marquetalia en el Cauca

Fue desmantelado en el sur del Cauca un megadepósito de explosivos de la Segunda Marquetalia, que distribuía estos artefactos al grupo criminal en el Valle del Cauca y Nariño.

Los hechos se registraron en el corregimiento de El Sinaí, municipio de Argelia, donde tropas del Ejército Nacional ubicaron el depósito tras cuatro horas de combates con el bloque Diomer Cortés.

De acuerdo con el Ejército, se trata del principal centro de acopio de explosivos, armamento y municiones al servicio de alias Diomedes, conocido como “Chichico”.

El comandante de la Tercera División, general Hernando Africano explicó que el lugar perteneciente a la estructura Diomer Cortés fue ubicado gracias al trabajo coordinado con la Policía Nacional.

“Fueron incautados 12 fusiles dentro de los que se destaca un fusil lanzagranadas, 2986 cartuchos de diferentes calibres, 4 armas cortas, 42 proveedores, 4 granadas, drones, equipos tecnológicos, material de comunicaciones e intendencia”, dijo el oficial.

Además, el general Africano mencionó que el material incautado, que quedó a disposición de la autoridad competente, sería utilizado para ejecutar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil en el suroccidente del país.

Para la Tercera División del Ejército, este es el primer golpe estratégico contra esta estructura armada en los últimos seis meses.

Las operaciones ofensivas contra las estructuras delincuenciales continúan en el sur del Cauca.