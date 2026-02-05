Cauca es uno de los territorios con mayor riesgo electoral del país según la MOE

Popayán - Cauca

En el Mapa de Riesgos Electorales para el 2026 entregado por la Misión de Observación Electoral, MOE, el departamento del Cauca aparece como una de las regiones con mayor riesgo.

De acuerdo con el informe, por factores indicativos de fraude electoral y violencia, 19 municipios del Cauca presentan riesgo extremo.

Almaguer, Argelia, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Inzá, López de Micay, Morales, Páez, San Sebastián, Santander de Quilichao, Silvia, Suárez, Sucre, Toribío y Totoró se encuentran en esta categoría.

El director de la MOE para el Cauca, Andrés Chilito explicó que desde las elecciones del 2022 al 2026, 16 municipios caucanos que estaban sin riesgo o en riesgo medio pasaron a tener riesgo extremo, incluidos Almguer, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, entre otros.

Además, las localidades de Santander de Quilichao, Argelia y Morales se mantienen en riesgo extremo desde el 2022.

“En lo que tiene que ver con el tema propiamente de violencia, 25 municipios se encuentran comprometidos en riesgo extremo, un número considerable”, dijo Chilito.

Las zonas más afectadas son el norte del Cauca y la costa pacífica.

Además, 13 de las localidades que participan en las circunscripciones transitorias de paz presentan riesgo extremo.

Esta situación se deriva de la presencia de grupos armados ilegales, disputas territoriales y restricción a la participación política.

Ante la problemática, la MOE recomendó a las autoridades locales “realizar presencia institucional mediante comisiones de seguimiento electoral con acompañamiento de las organizaciones que hacen parte de la contienda electoral, con el fin de atender de manera preventiva y prioritaria las situaciones presentadas en cada uno de los municipios”.

