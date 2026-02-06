Golpe a las economías del narcotráfico: Ejército incautó cerca de 100 millones de pesos en Cauca

Suárez, Cauca. Tropas de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional propinaron un duro golpe a las finanzas del narcotráfico en el Cauca, tras la incautación de cerca de 100 millones de pesos en efectivo, al parecer producto de rentas ilegales de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército Nacional, el hallazgo se registró en el municipio de Suárez, donde los militares adelantaban operaciones de control territorial y registro del área, pese a las fuertes lluvias.

El brigadier general Alirio Aponte, comandante de la Vigésima Novena Brigada, señaló que “las tropas del Batallón de Combate Terrestre N.° 13 ubicaron a dos sujetos que, al notar la presencia de los militares, abandonaron un maletín que contenía aproximadamente 100 millones de pesos en efectivo”.

Los uniformados aseguraron el área con apoyo del binomio canino, verificaron el elemento y hallaron la millonaria suma en efectivo, la cual fue dejada a disposición de las autoridades competentes.

El oficial agregó que “a pesar de las condiciones climáticas adversas, nuestros hombres continúan protegiendo a la población civil del departamento del Cauca, y el Ejército Nacional seguirá desarrollando operaciones militares enmarcadas en los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

En esta zona del departamento delinque la estructura criminal Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”, relacionada con actividades asociadas al narcotráfico y otras economías ilícitas.