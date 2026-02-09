DT de Palmeiras sobre fichaje de Jhon Arias: “Es una contratación de la presidenta”

Palmeiras venció 0-1 a Corinthians en uno de los clásicos paulistas, un juego que se definió con una anotación de José Manuel López a los 84 minutos del encuentro.

Al final del partido, se le preguntó al técnico Abel Ferreira por el fichaje de Jhon Arias, entregando una respuesta que generó confusión sobre la llegada del volante chocoano, al asegurar que es una contratación de la presidenta Leila Pereira.

“Los jugadores son refuerzos cuando empiezan a jugar. Espero que él nos ayude dentro del campo, si el club lo anunció, es genial, porque necesitamos soluciones. Sé que están haciendo un gran esfuerzo”, comentó inicialmente sobre la compra del colombiano al Wolverhampton.

Al respecto, concluyó: “Cuando hablamos de jugadores de este nivel, la contratación es de la presidenta, como ya lo he dicho. Contrataciones de scouting, de entrenador, jugadores como Vitor Roque, como Ríos, como Murillo y como Andreas, ahora Arias, estas son contrataciones de la presidenta, no hay duda”.

Si bien Ferreira dejó en claro que es un movimiento hecho por la presidenta del equipo, puso otros grandes ejemplos, como el caso de Richard Ríos, hoy en Benfica El jugador también habría llegado por la presidenta de equipo y, pese a ello, terminó consolidándose como un titular indiscutido del equipo.