Deverell, mente maestra detrás del diseño de arte de “Frankenstein”, revela secretos de su creación

Tamara Deverell, directora de arte y diseñadora de producción canadiense, nominada al Oscar en la categoría de mejor diseño de producción por la película Frankenstein. ( Dia Dipasupil/WireImage)

En entrevista exclusiva con 6AM W de Caracol Radio, Tamara Deverell, directora de arte y diseñadora de producción canadiense, compartió detalles fascinantes sobre el proceso de creación de los impresionantes escenarios de la película “Frankenstein. Deverell, quien se perfila como una fuerte candidata a llevarse el Oscar a Mejor Dirección de Arte, destacó la importancia del trabajo manual y la colaboración artística en la visión de Guillermo del Toro.

Deverell reveló que el equipo de producción de “Frankenstein” fue un verdadero crisol de talentos. “Teníamos pintores, escultores, soldadores, carpinteros, obviamente, y especialistas en vegetación”, explicó. “Dependiendo de lo que estuviéramos construyendo y en qué momento, podíamos tener un equipo de unas 100 personas”.

La directora de arte enfatizó que todos los miembros del equipo eran “extremadamente talentosos” y que la visión del Toro era crear una película “muy hecha a mano”, donde el trabajo de artistas y artesanos fuera fundamental.

El castillo en llamas y el Ártico: una combinación de miniaturas y efectos visuales

Una de las escenas más impactantes de la película es el incendio en el castillo. Deverell explicó que, si bien se utilizaron efectos visuales, se hizo una elección consciente de no emplear Inteligencia Artificial (IA). “Para la torre, construimos miniaturas en el Reino Unido”, dijo. “Teníamos una a escala 1:20 y dos a escala 1:40 para la escena de la explosión que filmamos y luego se aumentó”.

Además, se construyó la base exterior de la torre, que medía entre 10 y 12 metros de altura y unos 100 metros cuadrados. El resto de la estructura fue ampliado mediante efectos visuales, con dibujos y modelado 3D realizados por el departamento de arte.

La escena del Ártico, donde el barco ballenero queda varado en el hielo, fue una de las primeras en filmarse. Deverell reveló que se trasladaron a un lago congelado en el norte de Toronto, Canadá, llamado Lago Nipissing. Aunque no estaba tan congelados como esperaban, fue suficiente para trabajar con el equipo. “Tuvimos que tener expertos en hielo”, señaló.

El barco, por su parte, fue construido en el estacionamiento del estudio, lo que permitió al equipo supervisar su crecimiento y gestionarlo diariamente. Alrededor del barco, se construyó un campo de hielo de unos 250 pies de ancho, que luego fue aumentado con efectos visuales. El barco fue montado en un cardán gigante que lo rotaba para simular el movimiento cuando la criatura lo empuja.

La postura ante la IA

La entrevista también abordó la postura de Deverell y Guillermo del Toro sobre el uso de la inteligencia artificial en el cine. Deverell afirmó que para ella, la IA ni siquiera es una posibilidad en su trabajo de diseño. “Nunca escribiría una descripción y luego le pediría a la IA que fabricara algo”, sentenció.

Subrayó la importancia de la investigación y la “cualidad humana” y la “reacción emocional” en la narración de historias". "Guillermo tiene una guerra con la IA, pero es una herramienta y debemos usarla a nuestro favor, pero no abusar de ella", comentó. Deverell se considera de la “vieja escuela” y prefiere dibujar a mano y realizar una extensa investigación en museos y otros lugares para sus proyectos.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

