Mike Hill reveló el trabajo que hubo detrás del maquillaje de ‘Frankenstein’; está nominado al Óscar

Mike Hill reveló el trabajo que hubo detrás del maquillaje de ‘Frankstein’; está nominado al Óscar

Mike Hill, nominado al Oscar en la categoría de ‘Maquillaje y Peinado’ por la película Frankenstein, pasó por los micrófonos de 6AM W con Julio Sánchez Cristo y entregó detalles de cómo fue su trabajo para esta película.

Según comentó, Jacob siempre utilizó implantes de silicona, los cuales podían tardar hasta 10 horas en crearlos.

Generalmente los organizaban a media noche para ponérselos en la mañana. “Jacob duraba 10 horas en grabación y después tardábamos 2 horas más quitándole los implantes. Era una jornada extensa”.

Cuando se trataba de solo crear un brazo o una cabeza podían tardar hasta 4 horas.

En cuanto al personaje de ‘La criatura’, afirmó que hacer esa simulación fue todo un reto.

Por otro lado, contó que junto a Guillermo del Toro siempre tuvieron claro si bien les encantaba la versión de Frankenstein de 1931, querían hacer maquillajes nuevos, versiones nuevas.

“En la de 1931 uno la ve y parece que se tratara de un accidente, y nosotros queríamos simular que no fue así, sino que fue algo que pensó y que creó el hombre, que salió de la mente de un hombre”, detalló.

Finalmente, reveló cómo llegaron a la decisión de realizar esta película junto a Guillermo del Toro.

“Fue un sueño realidad, nos encontramos en una convención pero no hablamos mucho. Luego me encontró por internet y nos dimos cuenta que a los dos nos gustaba Frankstein”, dijo.

Sin embargo, fue hasta después de 14 años de varias que del Toro le propuso hacer esta nueva versión de la película, de que se encargara del maquillaje de ‘Frankstein’ y de ‘La criatura’, lo que según dice, no tuvo que pensar, solo aceptó y empezó esta aventura.