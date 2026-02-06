Víctimas del conflicto armado podrán acceder a vivienda propia en Bogotá: hay mil cupos

La Secretaría del Hábitat realizará la primera Feria de Vivienda 2026, dirigida de manera focalizada a la población que ha sido víctima del conflicto armado los días sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo.

Las familias interesadas en participar en la Feria deberán realizar su inscripción de manera gratuita a través de la página web de la Secretaría del Hábitat: www.habitatbogota.gov.co. Aquellas personas que no cuenten con acceso a internet podrán inscribirse de forma presencial en cualquier SuperCADE de la ciudad.

Puede leer: Bogotá pedirá que se flexibilice el decreto que elimina la indexación de la vivienda VIS

“Abrir estos cupos exclusivos para víctimas del conflicto armado no es solo un trámite administrativo: es un mensaje claro de que la ciudad les abre la puerta a un nuevo comienzo. Queremos que más familias puedan dejar atrás la incertidumbre y construir un hogar propio, seguro y digno”, dijo la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco.

Por su parte, Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, indicó que Bogotá es consciente de que acceder a una casa es, muchas veces, el sueño más grande de la población víctima y, también, uno de los más difíciles de cumplir.

¿Cómo funcionará la Feria de Vivienda?

Las inscripciones se realizarán del 9 al 11 febrero de 2026. Durante estos días, las víctimas del conflicto armado interesadas deberán diligenciar el formulario de inscripción dispuesto por la Secretaría del Hábitat, en el cual cada hogar podrá seleccionar uno delos proyectos de vivienda disponibles del programa Oferta Preferente.

Del 23 al 25 de febrero de 2026, las familias que queden habilitadas para participar en la Feria de Vivienda recibirán la confirmación de participación vía correo electrónico con los requisitos para participar, la fecha, el horario y la sala de ventas asignada para su atención presencial.

Los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2026 se realizará la atención presencial de las personas habilitadas que cumplan con los requisitos y continúen en el proceso, de acuerdo con la disponibilidad de cupos y la priorización del programa. La atención se llevará a cabo en la sala de ventas del proyecto elegido, con acompañamiento de la constructora y del equipo de la Secretaría del Hábitat.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al programa Oferta Preferente?1.