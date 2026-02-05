IMPORTANTE: CNSC se pronunció sobre problemas en SIMO pago inscripción proceso selección DIAN 2676

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) informó este jueves 5 de febrero a los participantes del proceso de selección de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 2676 que en la noche de ayer el sistema fue actualizado con todos los pagos de derechos de participación realizados hasta el día 3 de febrero de 2026.

Este anuncio se da luego de que la entidad emitiera un comunicado importante del proceso DIAN 2676, detectando una incidencia en el aplicativo Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) que afectó directamente el pago de los derechos de participación, un paso crucial para la formalización de la inscripción.

¿Qué pasó con los pagos de derechos fallidos en SIMO?

De acuerdo con el comunicado, en algunos casos, los participantes han experimentado que el valor correspondiente a los derechos de participación es debitado por la entidad financiera, pero el sistema SIMO, de manera errónea, refleja el pago como fallido. Esta situación impide que los aspirantes puedan continuar con el trámite, generando preocupación y frustración entre los afectados.

Ante esta problemática, la CNSC informó que su equipo técnico se encuentra trabajando de forma prioritaria para establecer el servicio y normalizar la validación de los pagos. El objetivo principal, según la entidad, es asegurar que todos los pagos realizados sean correctamente reconocidos por el sistema.

De manera paralela a la resolución técnica de la incidencia, la CNSC está adelantando las acciones necesarias para que la formalización de la inscripción se vea reflejada adecuadamente en la plataforma SIMO. Esto implica que, una vez solucionado el problema del reconocimiento de pagos, se garantizará que las inscripciones de los afectados sean procesadas y mostradas correctamente en el sistema.

“Si a usted ya le fue debitado el dinero, no realice un nuevo pago”

Un punto crucial y de suma importancia que la CNSC desea recalcar a los participantes es el siguiente: “Si a usted ya le fue debitado el dinero y el sistema no le permitió continuar con la inscripción, por favor, no realice un nuevo pago”. La Comisión Nacional del Servicio Civil ha asegurado que las transacciones afectadas serán verificadas y gestionadas dentro del proceso de conciliación correspondiente. Esto significa que los pagos ya realizados serán rastreados y validados, eliminando la necesidad de un segundo desembolso por parte del participante.

La CNSC ha expresado su agradecimiento por la comprensión de los participantes en esta situación y ha reiterado su compromiso con la continuidad del servicio. Asimismo, ha manifestado su firme intención de brindar una solución en el menor tiempo posible, minimizando así el impacto en el proceso de selección DIAN 2676.

Etapa de inscripciones

La etapa de inscripciones para la modalidad de Ingreso en la DIAN finalizará el 6 de febrero de 2026.

Consulte el micrositio en link https://www.cnsc.gov.co/abc-proceso-de-seleccion-dian-2676-de-2025 y aclare sus dudas con las preguntas frecuentes.

Verifique que, con los documentos cargados en el SIMO, cumple con los requisitos mínimos del empleo al cual aspira.

Efectúe el pago de los derechos de participación, si no se ha realizado.

Formalice su inscripción en el SIMO.