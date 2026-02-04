Liga Femenina 2026: así se jugarán los partidos de la primera fecha

¡Todo listo para el inicio de la Liga Femenina 2026! Este martes 3 de febrero se llevó a cabo el sorteo de la primera jornada del campeonato, mismo que tendrá 16 equipos y comenzará el fin de semana del 16 de febrero.

Le puede interesar: Dimayor anuncia que Millonarios y Santa Fe no podrán jugar sus próximos partidos en El Campín

Es preciso recordar que para este año se implementará el mismo formato competitivo del 2025, el cual será de la siguiente manera: fase de todos contra todos con 16 fechas (jornada de clásicos en la novena), cuadrangulares, semifinal con sorteo entre los dos primeros equipos de cada grupo y la respectiva final.

En el inicio del torneo colombiano destacan dos enfrentamientos, el que protagonizarán el campeón Deportivo Cali con el Independiente Medellín y el América de Cali de Catalina Usme frente al Junior de Barranquilla.

Lea también acá: Cae el segundo técnico de la Liga colombiana 2026-I

Así se jugar la primera fecha de la Liga Femenina 2026

Atlético Nacional vs. Fortaleza

Llaneros vs. Deportivo Pasto

Internacional de Palmira vs. Internacional de Bogotá

Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe

Real Santander vs. Atlético Bucaramanga

América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Millonarios vs. Orsomarso

Los preparativos están listos para el desarrollo del campeonato nacional, recordando que Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, solicitó a los aficionados del fútbol que apoyen y acompañen más a sus respectivos equipos, porque, según comentó, el tema económico está cayendo completamente en la organización.

“A pesar de que todo el mundo diga que no apoyamos el fútbol femenino, ya hemos hecho ocho torneos y llegará el noveno. La inversión toda recae sobre el fútbol profesional. No tenemos ni sponsor, es lamentable que la gente no va a los estadios ni apoye el fútbol femenino”, fueron sus palabras en entrevista con Caracol Radio.

Entérese de: Gustavo Serpa criticó a Sencia por mal estado de la cancha de El Campín: “Es una vergüenza”