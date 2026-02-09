Carrera de suboficial del Ejército Colombiano 2026: Cuánto cuesta, duración formación integral y más. X: @Ejercito_Div5

En Colombia, la formación para iniciar en la carrera de suboficial del Ejército de Colombia está a cargo de la Escuela Militar de Suboficiales Inocencia Chincá (EMSUB), que se encuentra ubicada en Tolemaida, Tolima.

La EMSUB, en ese sentido, se encarga no solo de la formación en armas, competencias militares en general y especialidades operativas del Ejército de Colombia, sino también de los principios éticos y valores institucionales para el liderazgo.

¿Cuánto dura la formación integral de los suboficiales del Ejército?

La formación integral, según explica la EMSUB, es el periodo en el cual los alumnos de la escuela de suboficiales reciben conocimientos académicos programáticos por parte de la Tecnología en Entrenamiento y Gestión Militar.

Este proceso dura dos años (cuatro semestres), en los que se espera que el futuro suboficial adquiera entrenamiento militar básico, especialización en armas y liderazgo, además de aspectos académicos y éticos.

La Escuela de Suboficiales ofrece, en ese orden de ideas, estos programas de formación tecnológica a disposición de los interesados en incorporarse:

Tecnología en entrenamiento y Gestión Militar.

Tecnología en promoción y aplicación del derecho internacional humanitario y los derechos humanos en el Contexto Militar.

Tecnología en criminalística de Campo.

Tecnología en Gestión Pública.

Tecnología en logística militar.

Cabe destacar que, al finalizar el programa, el estudiante adquiere el grado de cabo tercero, además del título tecnólogo escogido entre los antes mencionados.

¿Cuánto cuesta el curso para ser suboficial del Ejército?

La inscripción en el proceso de selección para ingresar a la Escuela de Suboficiales Inocencio Chincá es gratuita como parte de la política de Estado de “Matrícula Cero” implementada por el Gobierno.

Adicionalmente, las convocatorias son institucionales y sin participación de ningún tipo de intermediario.

Sin embargo, la participación en la convocatoria y el desarrollo de la misma pueden tener algunos costos asociados, entre los cuales se encuentran los siguientes con valores aproximados:

Exámenes Psicofísicos

Hombres: $ 1.367.321

Mujeres: $ 1.384.462

Prueba psicológica: $69.000

Estudio de seguridad de personas y poligrafía: ($379.900 en total)

Estudio de seguridad: $205.000

Estudio de Credibilidad y Confiabilidad (poligrafía): $174.900

Tenga en cuenta que, además de la gratuidad en la formación, incluyendo factores como alojamiento y alimentación, los estudiantes reciben una bonificación mensual de $1.750.905 pesos.

¿Cuáles son los requisitos generales para ingresar a la Escuela de Suboficiales?

Tenga en cuenta los siguientes requisitos básicos para ingresar a la Escuela de Suboficiales Inocencia Chincá del Ejército Nacional:

Ser colombiano de nacimiento.

Edad mínima: 17 años y seis meses; edad máxima: 23 años y seis meses al momento del ingreso a la EMSUB.

Ser bachiller con registro académico.

Examen SABER 11 ICFES con puntaje promedio del 41 % en el total de materias.

Certificado de natación por entidad autorizada.

Estar apto psicofísicamente de acuerdo con los parámetros establecidos.

Adicionalmente, si el aspirante ha pertenecido a una escuela de formación, no puede haber sido retirado por mala conducta, ni haber sido reportado por el sistema de Medicina Laboral.

Las inscripciones para 2026 finalizan en marzo para el primer contingente y en septiembre para el segundo. Si desea incorporarse en alguno de los cursos disponibles, bien sea como Suboficial de Armas, Suboficial Administrativo o Extraordinario, deberá estar atento a la página oficial de la EMSUB para las convocatorias.