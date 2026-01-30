Comando General de las Fuerzas Militares anuncia mesas técnicas para corregir desigualdad salarial
El pronunciamiento se da tras la denuncia de Caracol Radio en la cual se alertaba por la inconformidad de algunos suboficiales.
Tras la denuncia revelada por Caracol Radio sobre la desigualdad salarial al interior de las Fuerzas Militares, donde soldados e infantes de marina estarían recibiendo mayores ingresos que algunos suboficiales, el Comando General de las Fuerzas Militares confirmó que ya se adelantan mesas técnicas con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda para buscar una solución estructural al problema.
De acuerdo con un comunicado conocido en primicia por Caracol Radio, y dirigido a generales, almirantes, oficiales y suboficiales, estas mesas se desarrollan de manera coordinada con los comandantes de fuerza y las áreas de planeación y personal, y en ellas se han presentado propuestas para la nivelación de la escala salarialde los integrantes de las Fuerzas Militares.
El Comando reconoció que el incremento salarial aplicado a los soldados que prestan el servicio militar obligatorio ha significado una mejora sustancial en la calidad de vida de estos jóvenes y de los soldados profesionales y sus familias.
Sin embargo, también reconoció que este ajuste ha generado distorsiones en la estructura salarial, afectando principalmente a oficiales y suboficiales subalternos, en especial en los grados de Cabo Tercero, Cabo Segundo, Cabo Primero y Sargento Segundo.
Ante esta situación, la cúpula militar ya le hizo un llamado a los generales y almirantes para que actúen como multiplicadores de la información, con el fin de evitar desinformación, inconformidades internas y posibles actos de indisciplina que puedan afectar la imagen institucional y la labor que adelantan las Fuerzas Militares en el país.
El Comando General afirmó que tiene expectativa de que las mesas técnicas avancen de forma positiva con los ministerios de Defensa y Hacienda, de tal forma que permitan restablecer la escala salarial en beneficio de toda la estructura militar, reiterando la importancia de informar de manera inmediata a las cadenas de mando sobre los avances del proceso.