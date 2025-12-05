131 Nuevos oficiales dejan la ENAP para iniciar su carrera en las Fuerzas Militares

En una ceremonia militar realizada en el campo de paradas de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” –ENAP-, en Cartagena (Bolívar), el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, acompañado por la cúpula militar, oficializó el ingreso al escalafón de las Fuerzas Militares de 131 Oficiales Navales y de Infantería de Marina, formados para contribuir a la defensa de la soberanía y la protección de los intereses marítimos de Colombia.

Estos nuevos Oficiales fueron instruidos bajo el modelo de formación integral cimentado en principios y valores institucionales, con entrenamiento académico y militar orientado al liderazgo de las diferentes operaciones navales.

Como requisito para su graduación, los Oficiales recibieron el día anterior los títulos profesionales en Ciencias Navales para Oficiales Navales, Ciencias Navales para Oficiales de Infantería de Marina o Ciencias Náuticas especialidad Puente; así como los Diplomas que acreditan la aprobación del Curso de Formación y Capacitación para Oficiales de Infantería de Marina, el Diplomado en Formación y Capacitación como Oficiales Navales y el Curso de Orientación Militar, respectivamente.

Durante el evento marcial, que contó con la asistencia de autoridades locales y familiares, los nuevos Oficiales recibieron las espadas que confiere la Nación como símbolo de mando. El Teniente de Corbeta David Santiago Cruz Vargas, un joven boyacense de 23 años, fue condecorado con la Medalla Militar Francisco José Caldas, al obtener el primer puesto de la promoción.

Asimismo, tres Suboficiales ascendieron al escalafón de Oficiales tras culminar su proceso de movilidad vertical y completar la formación naval militar complementaria requerida. También ingresaron al escalafón dos Oficiales que culminaron el programa de formación en Alemania y dos más en Chile. Estos programas de movilidad estudiantil saliente hacen parte de los procesos de internacionalización que adelanta la Escuela Naval de Cadetes.

Esta promoción también es una muestra de la riqueza cultural del país, al estar integrado por hombres y mujeres de cuatro regiones del país, entre los que destacan 29 mujeres y dos jóvenes pertenecientes a comunidades afrocolombianas.

De acuerdo con su especialidad, los nuevos Oficiales serán trasladados a diferentes unidades de la Armada de Colombia, a lo largo y ancho del país; mientras algunos continuarán su entrenamiento especializado en escuelas de capacitación de la Institución Naval.

La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de su modelo de formación para entregar al país hombres y mujeres íntegros y ejemplares, comprometidos con la protección del azul de la bandera con honor y tradición.