¿Circos y cine en el Ejército? Así es como funciona Acción Integral

Desde los micrófonos de Caracol Radio, el teniente coronel Fernando Babativa explicó cuál es el papel que cumple la Acción Integral del Ejército Nacional en el fortalecimiento de la relación entre la Fuerza Pública y la población civil, más allá de las operaciones militares y los escenarios de combate.

De acuerdo con el coronel Babativa, la misionalidad de la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral del Ejército es capacitar a hombres y mujeres no solo del Ejército, sino también de las Fuerzas Militares, la Fuerza Aeroespacial y la Armada Nacional, en temas relacionados con misiones internacionales y con la Acción Integral, lo que también es un componente en el desarrollo de las operaciones militares y el trabajo con las comunidades.

Es decir, que más allá de un circo, un cine, o la entrega de ayudas humanitarias, el Ejército con esta escuela, busca acercar a los civiles con la institución, y cumplir un rol más humanitario en las comunidades.

El coronel señaló que, aunque muchos ciudadanos asocian al Ejército únicamente con puestos de control o combates en zonas rurales, la Acción Integral permite un acercamiento distinto, enfocado en el apoyo social y humanitario.

“El soldado es más completo. Nosotros realizamos actividades junto a los entes gubernamentales y no gubernamentales para acompañar a la población civil en situaciones de vulnerabilidad”, indicó.

Como ejemplo, se puede hablar de la reciente intervención en el departamento del Cauca, donde tropas del Ejército participaron en la entrega de ayudas humanitarias y en el acompañamiento a comunidades afectadas por hechos de violencia.

Según explicó el coronel, estas labores buscan sensibilizar al personal militar y generar confianza en la población, “ganarnos el corazón y la mente de la comunidad civil”.

Así se pueden acercan los civiles al Ejército

La Escuela cuenta con el curso de corresponsal militar, dirigido a estudiantes y profesionales de comunicación social y el periodismo (o afines), y el curso de orientación militar, enfocado en profesionales de distintas áreas, quienes incluso pueden acceder posteriormente a la formación como oficiales de reserva.

Otro de los programas que lidera la Acción Integral es el uso de herramientas lúdicas y culturales, como el circo itinerante del Ejército, que llega a veredas y regiones apartadas del Meta, Guaviare y otros departamentos donde la presencia estatal es limitada.

Retos de acción social

Finalmente, el teniente coronel reconoció que uno de los principales retos es ampliar el alcance territorial de la Acción Integral, lo cual depende en gran medida del trabajo articulado con entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

En su mensaje a las comunidades, reiteró que el Ejército Nacional está para proteger y apoyar a la población. “El soldado es su amigo y no deben tener temor de acercarse a la institución”, concluyó.