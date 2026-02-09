Bucaramanga vs Tolima: el ‘Pijao’ busca el liderato en el Montanini, hora y datos del encuentro

Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima se medirán este martes 10 de febrero en el estadio Américo Montanini, desde las 8:30 de la noche, en uno de los partidos más atractivos de la fecha 6. El duelo será clave para el visitante, que necesita los tres puntos para mantenerse en la pelea por el primer lugar.

Así llegan Bucaramanga y Tolima

Ambos equipos llegan con la obligación de ajustar detalles para volver al triunfo. En la jornada anterior, el Bucaramanga rescató un punto tras empatar 0-0 frente a Deportivo Pasto, mientras que Tolima viene de una derrota sorpresiva como local: 0-1 ante Llaneros FC.

A pesar de ese tropiezo, el conjunto ‘pijao’ sigue bien ubicado y tiene opciones claras de escalar posiciones.

Bucaramanga, sólido en casa

El equipo dirigido por Leonel Álvarez se mantiene fuerte en su estadio: suma dos partidos invicto en el Américo Montanini, una condición que buscará hacer valer ante un rival directo.

En sus últimos compromisos, el rendimiento del ‘Leopardo’ ha sido irregular, pero competitivo: registra 2 victorias y 2 empates, con 10 goles a favor y 4 en contra.

Actualmente, Bucaramanga está en el tercer puesto con 9 puntos.

Tolima llega con la necesidad de recuperarse tras la caída ante Llaneros. El equipo de Lucas González ha tenido una campaña con resultados variados, pero se mantiene en zona alta: suma 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, con 6 goles marcados y 3 recibidos.

El ‘Pijao’ está en el sexto lugar con 8 puntos, y una victoria en Bucaramanga podría dejarlo como puntero o muy cerca de la cima, dependiendo de otros resultados.

Historial parejo y último antecedente

En los últimos enfrentamientos entre ambos, el historial ha sido equilibrado:

• Bucaramanga ganó 1

• Tolima ganó 2

• Empataron 2

El último cruce fue el 3 de diciembre de 2025, en los Cuadrangulares y terminó 0-0.

Posibles alineaciones

Atlético Bucaramanga

Arquero: Aldair Quintana

Defensores: Jefferson Mena, José García, Aldair Gutiérrez

Mediocampistas: Kevin Londoño, Fabián Sambueza, Fredy Salazar, Félix Charrupí, Leonardo Flores

Delanteros: Luciano Pons, Freddy Hinestroza

Bajas: Faber Gil, Fabry Castro.

Deportes Tolima

Arquero: Luis Márquez

Defensores: Anderson Angulo, Shean Barbosa, Cristian Arrieta

Mediocampistas: Élan Ricardo, Sebastián Guzmán, Juan Pablo Nieto, Juan Mera

Delanteros: Adrián Parra, Edwar López, Kelvin Flórez

Baja: B. Rovira.

Detalles del partido

• Partido: Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima

• Fecha: martes 10 de febrero de 2026

• Hora: 8:30 pm

• Estadio: Américo Montanini (Bucaramanga)

• Competencia: Liga – Fecha 6