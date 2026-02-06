¿Sabe cuántos peajes hay para llegar al Carnaval de Barranquilla desde su ciudad? Aquí le contamos

Desde el 16 de enero de este nuevo año 2026 empezaron a regir los nuevos incrementos en los peajes.

Faltan pocos días para que se viva el Carnaval de Barranquilla, el evento cultural más importante del país. Por ende, si usted quiere ir a la capital del Atlántico a disfrutar de esta festividad, en Caracol Radio le vamos a dar a conocer los peajes que hay para llegar a ‘la arenosa’, desde ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Eje cafetero.

En la edición de 2025, la ciudad recibió más de 800.000 visitantes y más de 145.000 vehículos a través de sus principales corredores viales: Galapa, Juan Mina, Papiros, Puerto Colombia, Marahuaco, Sabanagrande y Ciénaga, según datos de la Alcaldía de Barranquilla y del Distrito Especial, Industrial y Portuario de la ciudad.

Ante este panorama, muchos viajeros se hacen una pregunta clave antes de iniciar su recorrido: ¿Cuántos peajes hay en el camino hacia Barranquilla? Desde las principales ciudades del país, pues salga de la duda y, además, calcule su viaje con la tecnología de Flypass.

Bogotá - Barranquilla

Distancia: entre 979 y 1.011 kilómetros.

Tiempo estimado: 17 a 20 horas de viaje.

Peajes: alrededor de 12.

Bogotá - Barranquilla. Ampliar

Cali - Barranquilla

Distancia: entre 1.180 y 1.260 kilómetros

Tiempo estimado: 20 a 21 horas

Peajes: aproximadamente 18 a 21.

Cali - Barranquilla. Ampliar

Medellín - Barranquilla

Distancia: 700 kilómetros

Tiempo estimado: 13 a 15 horas

Número de peajes: 11 a 13 peajes.

Medellín - Barranquilla. Ampliar

Eje Cafetero - Barranquilla

Distancia: entre 900 y 910 kilómetros

Tiempo estimado: 12 a 16 horas

Peajes: aproximadamente 16 a 19

Eje Cafetero - Barranquilla. Ampliar

Pago electrónico que da más de una hora de ahorro de tiempo

En trayectos largos y con múltiples estaciones de cobro, contar con un sistema de pago electrónico se convierte en un factor clave para optimizar el viaje. Por eso, para estos recorridos, es fundamental que el vehículo cuente con Flypass, el tag que permite pagar los peajes de forma electrónica, sin detenerse, a través de los carriles identificados como Colpass, el sistema regulado por el Gobierno Nacional.

“Solo la acción de bajar la ventanilla y entregar el dinero en efectivo puede tomar 25 segundos o más por peaje, mientras que con Flypass el paso tarda cerca de 2 segundos, justo el tiempo en el que se levanta la talanquera. En trayectos largos, esto puede representar un ahorro de hasta hora y media de viaje”, explica Juan Camilo Henao, CEO de Flypass.

A este beneficio se suma la eliminación de filas en los carriles de pago en efectivo, la necesidad de retirar dinero en cajeros automáticos y una experiencia de movilidad mucho más fluida, especialmente en temporadas de alta congestión como el Carnaval.

“Por dar un ejemplo, en cuestión de viajes, un trayecto como Bogotá – Barranquilla, recorrido que cuenta con 12 peajes y una distancia cercana a los 1.000 kilómetros, con un tiempo de viaje estimado de 18 a 20 horas, puede reducirse en 1.5 horas o más si se utilizan recursos como el pago electrónico. Por cada peaje que se pague con Flypass, el ahorro de tiempo se da desde el momento en que el conductor deja de retirar efectivo, evita las filas, no tiene que buscar dinero, bajar la ventanilla ni hacer contacto con el operador”, explicó Juan Camilo Henao, CEO de la compañía.

Sobre Flypass

Flypass es la primera empresa de pago electrónico para servicios de movilidad (18 años) con presencia a nivel nacional y más de 615 mil vehículos registrados. En Barranquilla, ofrece servicios de peajes, parqueaderos y lavautos, y cuenta con cobertura en el 100% de los peajes de pago electrónico del país bajo el sistema Colpass. Además, Flypass tiene operación en los principales peajes de ingreso a la ciudad, entre ellos Galapa, Juan Mina, Papiros, Puerto Colombia, Marahuaco, Sabanagrande y Ciénaga.

Más allá del ahorro de tiempo, Flypass también genera un impacto positivo en el medio ambiente. Al no imprimir tiquetes, se reduce el uso de papel y, al evitar frenadas y arranques innecesarios en los peajes, se disminuye la emisión de gases contaminantes. Gracias a estos beneficios, Flypass recibió una certificación de Bureau Veritas, tras demostrar que, con el tag instalado en 960 vehículos, en un año se dejó de emitir más de 4.000 toneladas de CO₂.